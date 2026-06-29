Țara Dornelor lansează cinci circuite turistice de o zi cu ghizi locali și transport organizat

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Din 1 iulie 2026, eco-destinația Țara Dornelor oferă o serie de cinci circuite turistice de o zi, operate cu transport organizat și ghizi locali.

Programele sunt disponibile prin Agenția Eco-Tour Țara Dornelor în parteneriat cu Șincarom Tour și pot fi rezervate online pe platforma sincarom.ro.

Inițiativa completează oferta de cazare existentă, ținând cont de media de ședere de 3-4 nopți înregistrată în 2025 în destinație.

Oaspeții au astfel ocazia să exploreze în profunzime atracțiile naturale, culturale și gastronomice ale zonei montane din sud-vestul Sucevei.

Ghizii locali joacă un rol esențial, oferind nu doar informații, ci și o perspectivă autentică asupra patrimoniului natural și cultural al Bucovinei.

„Cazarea de calitate este fundamentul oricărei destinații de vacanță, dar ea singură nu este suficientă. Oaspeții care ajung în Țara Dornelor au nevoie să descopere locul cu toate simțurile: să urce pe un traseu cu un ghid care cunoaște fiecare poveste a muntelui, să guste o brânză maturată după rețete vechi de un secol, să pășească într-o biserică de lemn sau să privească tinovul la răsărit. Ghizii locali fac diferența: ei nu oferă doar informații, ci o perspectivă vie, umană și profundă asupra locului vizitat”, a declarat Mari Cazimirciuc, managerul eco-destinației Țara Dornelor.

Cele cinci circuite sunt concepute pentru public larg – familii, grupuri de prieteni, călători individuali și seniori – cu un ritm relaxat și o durată de aproximativ 7-8 ore.

Toate plecările se fac din Vatra Dornei și acoperă șapte localități ale destinației:

Marți: „Pe tărâmul izvoarelor, la Panaci” – urcare la Mănăstirea Piatra Tăieturii, prânz la Cabana EliT și vizită la fabrica de bere artizanală Cearfisă.

Miercuri: „Arta și tradițiile din Ciocănești” – case pictate, Muzeul Ouălor Încondeiate și rezervația geologică Piatra Țibăului.

Joi: „Valea Bistriței & tradiții” – Cheile Zugrenilor, mănăstiri de lemn, muzee etnografice și Centrul Muzeal Cazinoul Băilor.

Vineri: „Natură și wellness la Poiana Stampei și Dorna Candrenilor” – Tinovul Mare, Via Transilvanica și noul Centru SPA de sub vârful Oușoru.

Sâmbătă: „În Parcul Național Călimani” – Cariera de Sulf, Centrul de Vizitare și degustare de brânzeturi maturate.

Rezervările se efectuează integral online pe www.sincarom.ro (secțiunea Excursii – Eco-Țara Dornelor), cu opțiunea de alegere a datei și a locului în microbuz. Tariful este de 195 lei/persoană, cu reduceri pentru copii și pentru oaspeții cazați la unitățile partenere. Pachetul include transportul cu microbuz clasificat, ghid local, prânz la gazde sau producători locali și organizarea completă a traseului. Biletele de acces la muzee se plătesc separat.

Plecările au loc marți-sâmbătă, cu grup minim de 14 persoane.Programele vor fi promovate prin materiale tipărite distribuite în unitățile de cazare, centrele de informare și pe rețelele sociale ale destinației.

Țara Dornelor este una dintre cele șapte destinații de ecoturism certificate din România, recunoscută pentru Parcul Național Călimani, siturile Natura 2000, tinovuri, izvoare mineralizate și tradițiile locale vii.