Consiliul Județean Suceava lansează proiectul transfrontalier HOPE: peste 372.000 de euro pentru educația incluzivă a copiilor cu nevoi speciale

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Consiliul Județean Suceava a demarat proiectul transfrontalier „Valorificarea oportunităților prin parteneriat în educație – HOPE”, prin care vor fi investiți 372.288,32 de euro în educație incluzivă și în sprijinirea copiilor cu nevoi educaționale speciale.

O componentă importantă a proiectului vizează Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului. Aici vor fi achiziționate instrumente pedagogice adaptive, tehnologii educaționale moderne, table interactive, dotări pentru atelierul de mecanică, 12 cabinete de terapii, săli de sport și cabinete de kinetoterapie.

De asemenea, profesorii terapeuți și psihopedagogi vor beneficia de materiale didactice noi, softuri de formare profesională și platforme logopedice.

Proiectul HOPE (ID ROUA00491) este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, Prioritatea 2 – Dezvoltare socială transfrontalieră. Consiliul Județean Suceava este partener lider, iar celălalt partener este Consiliul Local Storozhyneț din Ucraina.

La Liceul din Storozhyneț vor fi achiziționate mobilier modern, echipamente TIC, materiale didactice incluzive și un lift special pentru copiii cu nevoi fizice. Proiectul mai include întâlniri tematice online, schimburi de experiență și sesiuni de formare comună pentru cadrele didactice, cu accent pe metode moderne de educație specială.

Obiectivul principal este promovarea înțelegerii interculturale și a solidarității între elevii și personalul din cele două unități de învățământ.

Durata de implementare este de 18 luni, până în noiembrie 2027. Valoarea totală a proiectului este de 372.288,32 euro, din care 335.059,48 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Prin acest demers, Consiliul Județean Suceava consolidează investițiile în educația incluzivă și întărește cooperarea transfrontalieră cu Ucraina, oferind soluții concrete care pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții copiilor cu nevoi speciale.