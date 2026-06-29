Tânăr de 29 de ani cu afecțiuni medicale identificat ca cel ce a așezat traverse pe calea ferată între Soloneț și Pîrteștii de Jos

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Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au identificat un bărbat de 29 de ani, din comuna Comănești, bănuit de comiterea infracțiunii de „distrugere sau semnalizare falsă” după ce, în data de 28 iunie 2026, ar fi așezat mai multe traverse pe linia de cale ferată de pe secția CF 513, între haltele de mișcare Soloneț și Pîrteștii de Jos.

Evenimentul a pus în pericol siguranța circulației feroviare, determinând polițiștii să declanșeze de urgență o anchetă.

În urma activităților investigative și a cercetărilor penale, oamenii legii au reușit identificarea și depistarea suspectului.

După administrarea probatoriului, având în vedere afecțiunile medicale ale bărbatului, s-a dispus internarea acestuia la Secția de Psihiatrie în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice pentru stabilirea discernământului în momentul comiterii faptei.