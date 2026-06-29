Succes pentru patru elevi suceveni la Concursul Național de Creație Literară „Tinere Condeie” – etapa națională

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Patru elevi din județul Suceava au obținut premii valoroase la etapa națională a Concursului național de creație literară „Tinere Condeie”, una dintre cele mai prestigioase competiții literare pentru elevii din învățământul preuniversitar.



Concursul, inițiat în anul 1967 și continuator al tradiției „Tinerimea Română” (1877-1944), are ca scop principal valorificarea activității cluburilor și cenaclurilor literare din școli, precum și stimularea aptitudinilor creatoare ale copiilor și adolescenților. Etapa națională a desemnat recent laureații, iar performanțele elevilor suceveni confirmă calitatea actului educațional din județ.

Laureații din Suceava sunt:

Premiul I – Gherasim Gabriel Alexandru, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc (prof. coordonator Oltea Nistor) și Rossi Mariagiulia, Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava (prof. coordonator Daniela Manolache);

Premiul II – Nițu Ana Medeea, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. coordonator Mihaela Pintilei);

Premiul III – Poenaru Amelia Teodora, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni (prof. coordonatori Sibechi Vlad și Rusu Oana-Cezara).

Elevii de gimnaziu clasați pe locurile I, II și III, precum și cei de liceu clasați pe locurile I și II la etapa națională vor participa la Tabăra națională de creație literară care se va desfășura la Călimănești, județul Vâlcea, în perioada 25-30 august 2026.

Concursul național „Tinere Condeie” este inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Național al Ministerului Educației și este coordonat, la nivel județean, de inspectorii școlari prof. Tatiana Vîntur, prof. Gabriela Cazac și prof. Ilie-Cristian Gorcea.