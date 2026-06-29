Adelina Paiu, aleasă Secretar General Adjunct al OFSD pentru Regiunea Nord-Est

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Adelina Paiu, președinta Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) Suceava, a fost desemnată Secretar General Adjunct al OFSD pentru Regiunea Nord-Est.

Alegerile au avut loc în cadrul Conferinței Naționale a Organizației Femeilor Social Democrate, organizată sâmbătă, 27 iunie, la București.

Evenimentul a reunit delegații din toată țara, iar conducerea națională a OFSD pentru noul mandat a fost votată prin sufragiu. Delegația OFSD Suceava a participat activ la lucrări și a susținut candidatura Adelinei Paiu în echipa condusă de Simona Bucura-Oprescu, reconfirmată în funcția de președintă a organizației.



„Această alegere este, înainte de toate, o responsabilitate. Le mulțumesc colegelor pentru încredere și echipei PSD Suceava pentru susținere. Îmi propun să reprezint cu seriozitate Regiunea Nord-Est și să contribui la consolidarea rolului femeilor în viața publică și în comunitățile noastre”, a declarat Adelina Paiu.

Pentru organizația județeană PSD Suceava, această alegere reprezintă o recunoaștere a profesionalismului, a muncii de echipă și a dedicării demonstrate constant în comunitatea suceveană.

Succesul Adelinei Paiu reflectă, totodată, unitatea și forța PSD Suceava, condus de președintele Gheorghe Șoldan, care continuă să promoveze oameni implicați și capabili să reprezinte județul la nivel național.



OFSD Suceava și PSD Suceava au transmis felicitări Adelinei Paiu, urându-i succes deplin în noul mandat. Felicitări au fost adresate, de asemenea, Simonei Bucura-Oprescu pentru reconfirmarea la conducerea OFSD, precum și tuturor colegelor din noua conducere națională.