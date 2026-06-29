Accident de muncă la o fabrică din comuna Baia. Un angajat și-a prins capul într-un utilaj

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Un bărbat de 26 de ani a suferit un accident de muncă duminică, 28 iunie 2026, la o fabrică de țevi PVC din comuna Baia.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini, în jurul orei 12:00, tânărul se afla în timpul programului de lucru la linia ce are ca scop producerea de țeavă PVC. moment în care banda transportoare a utilajului s-a blocat cu o bucată de țeavă, fapt pentru care acesta a încercat deblocarea manuală a benzii, iar în momentul deblocării, a fost prins în zona capului între partea mobilă și cea fixă a utilajului, provocându-i-se leziuni traumatice.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului i-a acordat primele îngrijiri medicale și l-a transportat la Spitalul Județean Suceava. Medicii au diagnosticat TCC fără pierdere de cunoștință, traumatism zigomatic stâng și avulsie dinți mandibulă.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă, urmând ca și Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava să fie sesizat de către societate.