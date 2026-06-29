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Șofer cu permisul suspendat și alcoolemie de peste 2 g/l, reținut de polițiștii suceveni


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Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani care a condus un autoturism pe străzile din municipiul Suceava, deși avea dreptul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Evenimentul a avut loc pe strada Stațiunii, în data de 26 iunie. Bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism Ford Focus. Testele efectuate au indicat o concentrație de 2,23 g/l alcool pur în sânge (prima probă) și 2,07 g/l (a doua probă).

Din verificări a reieșit că șoferul avea permisul suspendat și că, prin sentință penală definitivă din 23 mai 2026, i se interzisese exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de un an.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, conducere sub influența alcoolului și neexecutarea sancțiunilor penale. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.


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