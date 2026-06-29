Șofer cu permisul suspendat și alcoolemie de peste 2 g/l, reținut de polițiștii suceveni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani care a condus un autoturism pe străzile din municipiul Suceava, deși avea dreptul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Evenimentul a avut loc pe strada Stațiunii, în data de 26 iunie. Bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism Ford Focus. Testele efectuate au indicat o concentrație de 2,23 g/l alcool pur în sânge (prima probă) și 2,07 g/l (a doua probă).

Din verificări a reieșit că șoferul avea permisul suspendat și că, prin sentință penală definitivă din 23 mai 2026, i se interzisese exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de un an.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, conducere sub influența alcoolului și neexecutarea sancțiunilor penale. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.