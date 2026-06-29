Caniculă extremă în Suceava. ANM anunță temperaturi de până la 38-40°C și nopți tropicale

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Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările de caniculă pentru zilele următoare, iar județul Suceava se află în plin val de căldură extremă.

Codul Roșu de temperaturi extreme este valabil până marți, 30 iunie, ora 10:00, pentru Moldova (inclusiv județul Suceava). Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cuprinse între 35 și 41°C, cu disconfort termic deosebit de accentuat. Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 25°C.

ANM notează că în după-amiaza și seara zilei de marți, 30 iunie, gradul de instabilitate atmosferică va crește, mai ales în zonele de deal și de munte, putând apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

De asemenea, un Cod Portocaliu de caniculă este valabil pentru ziua de miercuri cu maxime ce vor atinge frecvent 33-37°C în zonele de câmpie și deal.