Accidentul din comuna Mălini: O tânără de 17 ani care conducea corect o motocicletă a fost rănită după ce un șofer a intrat pe contrasens

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Un accident rutier s-a produs duminică seară, 28 iunie 2026, pe DJ 209A, în localitatea Mălini.

Potrivit polițiștilor, un șofer de 24 de ani din comuna Baia, care conducea un autoturism BMW, a efectuat o manevră de depășire a unui vehicul staționat pe marginea drumului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu o motocicletă Honda condusă regulamentar de o tânără de 17 ani din comuna Mălini.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată, iar conducătoarea a suferit leziuni. Ea a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de traumatism prin accident rutier (moto), traumatism genunchi stâng cu plagă contuză, suspect fractură antebraț și traumatism genunchi.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l). Și tânăra de pe motocicletă a fost testată ulterior, rezultatul fiind, de asemenea, negativ.

Din primele verificări, vinovăția aparține șoferului autoturismului. Motocicleta era înmatriculată, cu ITP și RCA valabile, iar conducătoarea deținea permis corespunzător.