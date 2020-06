Traian Andronachi: Spitalul Municipal Rădăuți a îndeplinit de facto rolul unui spital de urgență și lucrurile au fost gestionate bine. Degeaba ai logistică pe care nu o mai are nimeni la nivel național, degeaba ai spații corespunzătoare, dacă nu ai solidaritatea de care ne-am bucurat noi la Rădăuți//VIDEO

Managerul Spitalului Municipal Rădăuți, Traian Andronachi, a declarat, miercuri, la Analiza de Seară de la News Bucovina că fără să beneficieze de ajutor din partea autorităților centrale, spitalul rădăuțean a îndeplinit în ultimele luni de facto rolul unui spital de urgență și de jure are o gradație superioară, deși la contractare este subevaluat.

„Astăzi secția Covid de la Spitalul Municipal Rădăuți este plină ochi. Am discutat dimineața cu directorul DSP Suceava căruia i-am spus că nu putem să primim cazurile de la Sucevița pentru că avem cele 100 de paturi pline”, a spus Andronachi.

El a arătat că erau 83 de cazuri comunicate dimineața, de asemenea, în secția de pneumologie mai sunt pacienți care au nevoie de tratament.

Managerul Andronachi a explicat că a anunțat autoritățile sanitare că sunt pacienți care au nevoie de tratament pe secțiile de pneumologie și infecțioase care nu neapărat sunt bolnavi de Covid, dar că și acești oameni au nevoie de tratament.

„În județul Suceava, pe lângă bolnavii Covid, pe secții respiratorii mai avem și bolnavi TBC și viroze respiratorii și pneumonii și infecții cu clostridium”, a spus Andronachi.

El a subliniat că la Rădăuți lucrurile au fost gestionate cât de bine s-a putut pentru că atâta timp cât au fost locuri s-au primit pacienți din toate patologiile pe care le prezenta cazul respectiv.

„Nu am refuzat nimic. La noi au născut și viitoare mămici confirmate pozitiv, am efectuat și operații de urgență care trebuiau efectuate persoanelor confirmate pozitiv la testul SARS-CoV-2. Nu am trimis pacienții în alte locuri decât atunci când ne era depășită competența cu totul”, a declarat Traian Andronachi.

El a menționat că au fost redirecționați pacienți doar când erau trimise cazuri din județul Suceava care nu aveau ce să caute la Spitalul Rădăuți care nu are secție de neurochirurgie, nu are secție de chirurgie pediatrică și nu are centru de dializă 24 de ore din 24.

„Cu cele 15 secții și compartimente considerăm că situația a fost gestionată corespunzător de un spital care este de trei ori mai mic decât SJU Suceava, dar cu toate acestea a avut un rulaj de două ori mai mare decât capacitatea SJU Suceava”, a spus Andronachi.

La Spitalul Rădăuți au fost îndreptate toate cazurile din județul Suceava, ceea ce înseamnă că Spitalul Municipal Rădăuți a îndeplinit de facto rolul unui spital de urgență.

„De jure Spitalul Municipal Rădăuți îndeplinește de mult condițiile de a primi titulatura și de spital de urgență și de a trece la o gradație superioară, de la categoria a patra la categoria a treia”, a subliniat managerul SM Rădăuți.

El a mai declarat că a descoperit în înscrisurile de la spital o scrisoare de la Ministerul Sănătății că spitalul îndeplinește din 2010 criteriile cerute de legiuitor pentru a fi spital de categoria a treia, iar DSP a comunicat săptămâna trecută că Spitalul Municipal Rădăuți îndeplinește criteriile pentru a fi spital de categoria a treia și în evidența lor figurează ca fiind spital de categoria a treia după competențe, doar că la contractare spitalul încheie contracte ca fiind spital de categoria a patra deoarece Ministerul Sănătății a omis să emită acest ordin de recunoaștere.

Mai mult, Andronachi a spus că policlinica spitalului Rădăuți nu a fost închisă, ci accesul a fost controlat, iar medicii prescriu până seara rețete pentru pacienți.

El a mai arătat că spitalul rădăuțean nu a primit sprijinul solicitat de la autoritățile statului și că a întocmit și transmis în trei luni de zile aproximativ 200 de adrese, dar că s-a plictisit să mai facă adrese și de atunci nu a mai făcut.

Andronachi a menționat că sunt două dosare voluminoase cu adrese înaintate instituțiilor statului prin care solicita ceea ce era necesar la momentul respectiv.

El a spus că a fost invitat de prof Vasile Cepoi, președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate să conferențieze în legătură cu modul în care un spital a gestionat problema Covid, dar că el a arătat că a dorit schimbare denumirii referatului în „Rolul factorului uman și importanța în lupta Covid-19”.

„Degeaba ai logistică pe care nu o mai are nimeni la nivel național, degeaba ai spații corespunzătoare în care de-a lungul timpului s-a investit și nu avem de ce să nu recunoaștem că s-au făcut niște investiții extraordinare în unele unități sanitare, dacă nu există acea solidaritate de care ne-am bucurat noi aici la Rădăuți și de aceea, la un moment dat am putut afirma că noi aici, la Rădăuți, este Sparta”, a spus Andronachi care a ținut să precizeze că Spitalul Municipal Rădăuți a rămas în continuare pe baricade și nu a închis nicio secție și niciun compartiment.

Cel mai importat rol împotriva SARS-CoV-2 îl reprezintă factorul uman, a completat Traian Andronachi subliniind că nu este o investiție mai mare pe care o poate face un conducător decât investiția în oameni.

„Oamenii sunt cei care produc valoare, dau forță și valoare unui întreg. Aceasta s-a dovedit că Spitalul Rădăuți a funcționat ca un întreg și asta a fost cheia succesului. Nu am fi avut cum să reușim fără această comunitate locală, ținând cont că bugetul nostru este de multe ori mai mic față de alte unități sanitare”, a conchis Andronachi.