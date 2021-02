Bogdan Loghin spune că latura de erou, de salvator, a managerului Spitalului Rădăuți este una falsă: Nimeni nu vorbește public, dar toată lumea știe despre șpăgile de la spital.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a vorbit, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, despre relația tensionată cu managerul Spitalului Municipal Rădăuți, arătând că latura de erou a acestuia va fi spulberată de ceea ce va ieși la iveală în curând.

Loghin a spus că el a încercat să colaboreze cu Traian Andronachi și că, dacă dorea, pe proceduri, Traian Andronachi era de mult plecat acasă.

„Eu am venit să deschid fronturile pentru dezvoltare, nu pentru ceartă. Din păcate, cu acest personaj nu se poate colabora. Vor ieși la iveală multe lucruri în perioada următoare. Nu le pot spune acum, dar imaginea asupra acestui personaj nu este percepută cum este cu adevărat”, a declarat Loghin.

El a menționat că până a ajuns el în funcția de primar, Consiliul Județean Suceava ajutase deja spitalul cu un milion de lei, iar după ce a fost el învestit primar CJ Suceava a mai alocat un milion de lei, lucru recunoscut și de Traian Andronachi.

„Bunăvoință a fost din prima. Țin minte că am făcut o ședință extraordinară imediat după ce am venit la Primărie pentru a debloca situația de la spital, ședință în care PSD, aliatul domnului Andronachi, nu a votat acel proiect. Am făcut tot posibilul să funcționăm, am avut întâlniri, am discutat, dar au fost doar semnale prin presă că am ceva cu spitalul, că oprește cineva investițiile și chiar nu este în regulă”, a spus primarul.

El consideră că un director de spital trebuie să înțeleagă că este în subordinea Consiliului Local, a primarului și aparatului din Primărie pentru că așa se lucrează în toată lumea asta, dar că la Rădăuți lucrurile nu se desfășoară așa dând ca exemplu faptul că el a cerut anumite adrese de la spital ca să ajute municipalitatea și li se răspunde că sunt prea multe și să le consulte la spital.

„Tot ce a făcut domnul Andronachi a fost să bage bățul prin gard, a denatura adevărul și de a provoca scandal.Eu cred că acest personaj se hrănește din acest lucru și nu voi mai tolera”, a spus Loghin.

Primarul și-a exprimat nemulțumirea că Spitalul Rădăuți a fost vedetă la nivel național că nu s-a respectat procedura la vaccinarea împotriva COVID-19.

„Spuneai că a fost Sparta și a trecut județul prin Covid și nu știi să rezolvi problema unei vaccinări? Eu mă așteptam să se descurce bine ca director și să ne dea și nouă sfaturi pentru că am deschis și noi două centre de vaccinare și așteptăm și noi DSP să vină cu personalul pentru a le da și noi drumul. Așteptam să vină cu niște sfaturi pentru noi pentru că numai cine nu muncește nu greșește”, a spus primarul.

Bogdan Loghin a mai arătat că a fost de bună credință în relația cu managerul spitalului până când Traian Andronachi a trimis prin aparatul cu care este încă în tandem, niște documente în mapă.

„Dacă semnam acele documente eu nu prea aveam ce povesti acum despre angajări sau ce se mai întâmplă în municipiul Rădăuți”, a spus primarul care a menționat că era vorba despre angajări la spital.

„În Rădăuți nimeni nu vorbește public, dar toată lumea știe despre șpăgile de la Spitalul Municipal Rădăuți care în funcție de calificarea acelor asistente, să zic, sau asistenți, cresc de la 5, 7, 10, 12.000 de euro. Acolo sunt niște interese extraordinar de mari. Bineînțeles că nimeni nu va veni să spună public, dar mie chiar îmi vin în adudiență și mi se povestesc lucruri de genul: „Domnule, chiar dacă a făcut voluntariat șase luni la spital, a venit alt personaj care a spus că, chiar dacă a venit mai nou ca să facă practică la spital, are 5000 de euro. Tu cât ai?”. Eu așa ceva nu pot tolera atât timp cât sunt primar pentru că, ne place ori nu ne place, tot ce se întâmplă la nivel de instituții subordonate, ajung și în dreptul primarului”, a declarat Loghin.

Primarul a spus că în mapă cum au venit documente la semnat pentru organizarea unor concursuri, iar acele concursuri erau concursuri restrictive.

„La postul de director de îngrijiri, de exemplu, erau condiții restrictive. Dacă legea spune că trebuie de la doi la cinci ani experiență și studii, acolo erau puse doar la cinci ani, fiind după chipul și asemnănarea unei persoane care trebuia să ajungă acolo”, a arătat Loghin.

El a mai spus că, de altfel, într-un interviu Traian Andronachi spunea că angajații care sunt deja pe acele posturi sunt foarte dezorientați și nu-și pot desfășura activitatea pentru că nu au siguranța că vor ajunge din nou pe posturi.

„Bineînțeles că nu ai siguranța, că de aia se organizează concurs. Concursul este ca să ajungă acolo cel mai bun”, a spus primarul.

Mai mult, Bogdan Loghin a precizat că a cerut o verificare a activității managerului și mare i-a fost surpriza să vadă cum contractul managerului este un contract ilegal din punctul său de vedere.

Primarul a explicat că în 2017 contractul de management a fost făcut corespunzător de primarul de atuni, Nistor Tătar, având indicatori de performanță care sunt asumați de manager, pentru că în urma acelor indicatori se vede activitatea lui.

„Cel din 2020- supriză- este fără indicatori. Este un contract evaziv, iar în locul indicatorilor este un copy/paste din fișa postului”, a spus Loghin.

El a adăugat că a doua zi după ce am intrat în spital fiind bolnav de Covid a intrat o hârtie în care erau expuși niște indicatori propuși, dar care nu au legătură cu contractul la care trebuiau să fie lipiți.

„Aici, oricum ar da-o iese prost domnul Andronachi pentru că, la bază, el este avocat, jurist. Eu ce să înțeleg? Ori este un jurist foarte prost care a semnat alte contracte care au fost în spate și nu a fost atent la indicatori, ceea ce îmi vine greu să cred, pentru că au fost în contractul semnat inițial, ori a fost făcut un fel de șmen local, cu domnul Tatar, care l-a prins într-un belciug și l-a plimbat prin campania electorală peste tot cu el ca să fie cumincior. Ori, când s-a terminat campania electorală și a fost surpriza să vin eu, oamenii au început să se agite pentru că acele lucruri trebuiau mușamalizate și nu mai știa nimeni de ele”, a spus Loghin.

El a considerat că prin acest contract s-a produs un prejudiciu și a făcut o sesizare penală și managerului Traian Andronachi și fostului primarul Nistor Tatar.

Bogdan Loghin a spus că a făcut o altă sesizare penală pentru organizarea acelor concursuri.

„În urma verificării am găsit undeva la 70 de angajări numai în 2019 și 2020 care sunt făcute cu nerespectarea legii”, a spus primarul.

El a explicat că a discutat cu șefa de la Serviciul personal care a și emis adrese prin care avertiza că acele angajări nu respectă legislația.

„Greșești o dată, de două ori, de trei ori, dar aici este o practică și, legat cu ceea ce se aude în municipiul Rădăuți și știe toată lumea deși eu nu pot demonstra. Nu este niciun război pe față. Eu încerc să-mi fac treaba și să am un director cu care să pot lucra. Dar atâta vreme cât mie mi se băgau sub nas acele semnături, eu eram pasibil de abuz în serviciu cum este pasibil domnul Andronachi”, a spus primarul.

„Această latură de erou, de salvator al municipiului Rădăuți, lumea o va vedea și, probabil, cei care s-au asociat cu acest personaj, probabil că nu se vor mai asocia pentru că nu este în regulă”, a mai declarat Bogdan Loghin.