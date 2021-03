Gianina Ursu(PLUS Suceava): Biserica ar trebui să fie impozitată/ Nu știu de ce există percepția asta ușor negativă față de multinaționale/ Sunt o mare susținătoare a afacerilor mici, locale

Președintele organizației municipale PLUS Suceava, Gianina Ursu, a vorbit, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, despre problemele controversate ale acestei perioade, privin finanțarea schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos, dar și despre problema multinaționalelor.

Ea a spus că se alătură parlamentarilor USR-PLUS care nu au fost de acord cu acordarea de subvenții pentru schitul românesc de la Muntele Athos.

„Nu sunt de acord cu finanțarea schitului Prodromu de la Muntele Athos pentru că schiturile de pe Muntele Athos știu că, în principiu, se autogospodăresc. Știu că sunt OK așa cum sunt, nu cred că le trebuie un surplus de bani și, în plus de asta, tot timpul am spus și am să spun mereu că Isus Hristos a intrat în Ierusalim pe un măgăruș. Exemplul pe care trebuie să-l aducă oamenii Bisericii este acela de umilință, de modestie, de smerenie. E în suflet credința, în inima noastră”, a spus Ursu.

Întrebată dacă în viziunea ei Biserica ar trebui să fie impozitată ea a răspuns: „Absolut. Orice activitate care generează venituri trebuie impozitată”.

Ea a mai arătat că un preot care ajută un credincios îl ajută din acest spirit, creștin, „că suntem toți oameni și nu trebuie să ne condiționeze iertarea păcatelor de plata unor indulgențe”.

Totodată, întrebată despre situația multinaționalelor din România ea a arătat că nu înțelege de ce sunt rău privite.

„Eu știu discursul legat de multinaționale. Ele trebuie să fie impozitate. E firesc să fie așa”, a spus Gianina Ursu.

Ea a arătat că a muncit în multinaționale, atât în Canada și a muncit și în multinaționale din România.

„Nu știu de ce există percepția asta ușor negativă față de multinaționale. Să știți că multinaționalele vin la pachet cu know-how, vin cu tot ceea ce înseamnă investiție și în resursa umană și ele chiar aduc un plus. Gândiți-vă câți angajați sunt într-o multinațională, ce învățăm făcând școala de business din multinaționale. Primii muguri de leadership i-am învățat în multinaționale”, a declarat liderul PLUS Suceava.

Ea a spus că îi admiră pe producătorii locali.

„Din punctul meu de vedere acolo trebuie să ne concentrăm pentru că ei sunt cei care sunt mici și mulți și aduc bani la bugetul local și creează locuri de muncă. Sunt o mare susținătoare a afacerilor mici, locale, pe care vreau să le încurajăm cât putem. Sunt un om de business și până la urmă înțeleg și logica multinaționalelor și cu toată sinceritatea vă spun că nu înțeleg de ce este opoziția asta față de investiții și de multinaționale”, a spus Ursu.

Liderul PLUS Suceava a subliniat că și-ar dori să vină în județul Suceava multinaționale care să facă investiții pentru că investițiile înseamnă locuri de muncă.