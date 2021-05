Deputatul Radu Ciornei: Gradul de infectare în Suceava a fost de peste 60 la sută și începe această imunizare în masă. Am ajuns Suedia României

Deputatul USRPLUS de Suceava, cercetătorul dr. Radu Ciornei, a declarat, joi, la Analiza de Seară de la News Bucovina că va face presiuni pentru stabilirea unor criterii clare privind ridicarea măsurilor de purtare a măștii în aer liber și a restricțiilor de noapte în județele cu grad de infectare mic.

„Masca în aer liber în spații neaglomerate este o măsură restrictivă la care se apelează ultima, când ai o infectare masivă, cumplită, iar spitalele gem de oameni și nu mai ai niciun pat liber. Masca în aer liber în spații neaglomerate este ca suflatul în iaurt și se face când spitalele sunt pline”, a spus Ciornei.

El a arătat că masca în aer liber este măsura care vine ultima și trebuie să plece prima.

„Eu am să discut în continuare cu doamna ministru. Am discutat cu șeful de cabinet, am discutat cu un secretar de stat, vreau ca în județele în care sunt de cel puțin patru săptămâni sub 1 la mie infectări, iar spitalele din județ sunt libere în proporție de peste 50 la sută să se ridice măsura purtării măștii în aer liber în spații neaglomerate”, a spus deputatul sucevean.

Radu Ciornei a subliniat că județul Suceava este de multe săptămâni în scenariul verde și consideră că s-a depășit gradul de 60 la sută de imunizare.

„Noi ne-am și vaccinat. În primul rând ne-am îmbolnăvit. Noi am ajuns Suedia României. Ne-am îmbolnăvit în asemenea grad încât nu mai mai sunt oameni de îmbolnăvit. Pur și simplu, gradul de infectare în Suceava a fost de peste 60 la sută și începe această imunizare în masă la care visează întreaga umanitate. Imunizarea în masă se poate face ori prin infectare, ori prin vaccinare, ori amândouă Graficul epidemiologic ne arată că suntem în acest moment”, a spus deputatul sucevean.

El consideră că două restricții, cu circulatul pe timp de noapte și purtatul măștii în aer liber sunt puse arbitrar și nediscriminatoriu.

„Vreau să merg la domnul Arafat și să-l întreb la ce incidență, care sunt factorii pe care trebuie să-i îndeplinesc ca să ridice măsura purtării măștii în aer liber. Răspunsul trebuie să fie niște cifre și nu „când consider eu””, a menționat Radu Ciornei.

El a mai declarat că răbdarea sa a ajuns la maximum pentru că nu sunt niște criterii de impunere și ridicare a măsurii purtatului măștii în aer liber bazate pe cifre epidemiologice.

Deputatul Ciornei a precizat că săptămâna viitoare va relua aceste demersuri pentru că a așteptat să treacă Sărbătorile Pascale. „Vehemența mea va crește cu mai mult de 200 la sută”, a mai spus deputatul.

Radu Ciornei a mai apreciat că în județul Suceava rata de vaccinare la populația existentă efectiv este de peste 20 la sută pentru că actualele calcule se fac la o populație de peste 730.000 de locuitori, fără să fie scoși din calcul sucevenii aflați la muncă în străinătate.