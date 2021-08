VIDEO//Viceprimarul Teodora Munteanu: Mi-au luat toată bucuria unui premiu câștigat. Probabil că voi renunța la motocicletă

Viceprimarul USR PLUS al Sucevei, Teodora Munteanu, a declarat, la Analiza de Seară de la News Bucovina că probabil va renunța la motocicleta pe care a câștigat-o în cadrul festivalului de rock organizat în week-end-ul trecut pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei pentru că i-a fost luată toată bucuria unui premiu pe care l-a câștigat.

„Mi-am făcut mea culpa. Am acceptat că am greșit când am acceptat acel premiu la tombola festivalului. Îmi pare rău și le cer scuze tuturor celor cărora le-am adus deservicii”, a spus viceprimarul.

Ea a explicat că a fost un lucru total neașteptat și nu a crezut că ceea ce a făcut este o infracțiune.

Teodora Munteanu a apreciat că în cadrul acestui festival Primăria Suceava nu este co-organizator al evenimentului, ci sponsor al evenimentului deși ea a condus ședința prin care Consiliul Local a votat asocierea cu fundația care a organizat festivalul în vederea organizării evenimentului și a contribuit și cu 40.000 de lei.

Viceprimarul a mai spus că pur și simplu nu și-a dat seama de postura în care se află.

„În momentul în care am câștigat a fost o emoție foarte puternică pentru toți, pentru toată lumea. A fost o tragere corectă, transparentă. N-am câștigat în viața mea niciodată așa ceva. A fost o bucurie. Toată lumea a fost fericită pentru mine”, a spus Teodora Munteanu.

Ea a mai spus că a considerat că are aceleași drepturi ca orice participant la festival.

„După ce am văzut că a apărut în presă am cerut organizatorilor să-mi trimită factura, pentru că eu nu am văzut nici factură, nici motocicletă până acum. Este o motocicletă din 1994 care costă 5000 de lei și am hotărât să donez acești bani unei asociații caritabile ca să îndrept o greșeală pe care am făcut-o neintenționat”, a mai arătat viceprimarul.

Teodora Munteanu a reiterat că municipalitatea suceveană nu a fost co-organizator.

„Suma asta pe care a donat-o Primăria nu a însemnat nici zece la sută din ceea ce a însemnat tot festivalul. Am fost președinte de ședință și a fost o cerere din partea asociației și toți consilierii au votat pentru asta. Nu a fost o propunere din partea mea”, a mai spus Munteanu.

Ea a mai declarat că nu va demisiona din funcție.

„Nu se impune demisia. Nu am furat nimic. Această greșeală nu este cu impact asupra cetățenilor”, a spus viceprimarul.

Ea a mai declarat că se oferă să cumpere anul viitor motocicleta pentru următorul concurs.

„La următorul festival voi cumpăra eu motocicleta care va fi dată cadou. Am făcut o greșeală și îmi repar greșeala cumpărând motocicleta”, a spus Munteanu.

Ea a adăugat că a dorit să dea înapoi motocicleta, dar că nu s-a mai putut pentru că s-a încheiat festivalul.

„Nu țin cu dinții de această motocicletă. E din 1994. Era ca o amintire de la festival. Probabil că voi renunța la motocicletă. Am ajuns vedetă națională. S-a dus toată bucuria unui moment pentru că așa înțelege toată lumea să facă can-can pe o chestie absolut normală să câștigi un concurs.Nu-ți mai aduce nicio bucurie această chestie”, a spus Munteanu.

Ea a reiterat că această problemă nu are legătura cu administrația locală și niciun impact asupra sucevenilor din punct de vedere administrativ.

„Este o greșeală pe care am recunoscut-o și probabil voi da motocicleta înapoi pentru că nu-și mai produce nicio bucurie. Nu mă mai pot bucura cu ea. Eu am considerat că donând contravaloarea motocicletei e o rezolvare. Am donat contravaloarea motocicletei unei asociații și probabil voi rezolva într-un fel că mi-au luat toată bucuria unui premiu câștigat”, a mai declarat Teodora Munteanu.