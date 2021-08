VIDEO//Suceava redevine capitala a blues-ului. Organizatorul „Suceava Blues Festival” spune că s-au făcut eforturi mari pentru aducerea unor trupe din străinătate: Le-am făcut permise de muncă artiștilor din Marea Britanie

Timp de două seri, în perioada 13-14 august 2021, Suceava redevine capitală a blues-ului, redevine un loc cu oameni îndrăgostiți de atmosfera unui festival muzical cu o personalitate distinctă. Despre Suceava Blues Festival – ”Fani Adumitroaie”, ediția a XII-a și programul acestui festival, ne-a povestit astăzi, la Exclusiv la Miezul Zilei, la News Bucovina, Bobby Stroe, organizatorul acestui eveniment devenit deja tradiție în orașul nostru.

”Suceava este recunoscută în țară pentru evenimentele care au loc aici. Spun asta, pentru că vorbesc cu organizatori din țară și sunt foarte plăcuți surprinși că viața culturală în Suceava, în forme incipiente, este una totuși tumultoasă, într-o continuă fierbere”, a declarat Bobby Stroe.

Bobby Stroe a punctat că acest eveniment a fost gândit ”ca omul să se simtă bine, omul să plece cu amintiri acasă și să vorbească despre acest festival”

Organizarea unui eveniment de o asemenea anvergură, într-o perioadă dominată de pandemia de coronavirus, a însemnat, pentru cei care se ocupă de buna desfășurare a acestui festival, o adevărată provocare.

”Ediția de anul acesta a fost mult mai greu de organizat decât oricare ediție anterioară. În primul rând, povestea aceasta cu respectatul unor reguli care până acum nu existau. Noi, organizatorii suntem obligați să dăm copy-paste dintr-un regulament sau dintr-o Hotărâre de Guvern. Nu este opțiunea noastră neapărat, dar atât timp cât este o lege, faci fix cum spune acolo. În al doilea rând, Suceava Blues Festival are o anumită particularitate, din păcate sau din fericire. Nu poți să faci un eveniment de top, așa cum ni-l dorim, să respecte standardul pe care de la început noi l-am impus, fără artiști americani sau englezi. Ori să transporți artiști englezi, în România, pentru un festival, este ceva ce nu ți-ai putut imagina vreo dată. Am făcut permise de muncă pentru artiștii aceștia din Marea Britanie-că să mă înțelegi- și stau doar 48 de ore”, a spus organizatorul evenimentului.

”Trupa Malone Sibun Band, că despre ea este vorba, a mai fost acum 3 ani de zile în Suceava și a revenit cu mare drag. Au trecut în contract ”no palinca this time”, pentru că noi am fost foarte ospitalieri cu ei data trecută. Noi așa suntem, există ospitalitate bucovineană pe care nimeni nu o poate da la o parte. Oamenii aceștia merg și spun mai departe ce se întâmplă aici”, a declarat Bobby Stroe.

Suceava Blues Festival a devenit un reper cultural important al acestei regiuni, și-a consolidat o formulă sustenabilă prin care arta, divertismentul și educația „fuzionează”.

”Un alt exemplu de promovare a zonei a venit din parte lui Eric Gales, un artist de top, care a fost la Suceava și când a ajuns la hotel, după ce a cântat și i-a plăcut fantastic, a pus pe pagina lui oficială de Facebook, următoarele rânduri ”Wow Romania, Suceava” și a avut peste 3 milioane de aprecieri. Eu mă tot uit așa din când în când în urmă, să văd ce am mai făcut sau cum a fost iar festivalul acesta a făcut ceva pentru oraș, de asta și așa l-am gândit”, a transmis Bobby Stroe.

Referitor la invitații acestei ediții, în ordine cronologică, vineri, 13 august 2021, vor urca pe scenă The Hot Cats (Ro) , The Voodoo Child (Ro), Sakis Dovolis Trio (Gr), Malone Sibun Band (UK) iar sâmbătă, 14 august 2021, publicul se va delecta cu Cooperativa de blues (Ro), Othello Piano Blues (Ro) The Southern Cockroaches (Ro) și Aynsley Lister (UK).

Accesul la acest evenimente este gratuit, în limita a 2500 de spectatori pe seară, cu respectarea regulilor în vigoare la data desfășurării evenimentului.

Spectacolele vor începe în fiecare seară de la orele 19.30 iar intrarea în zona Festivalului se va face începând cu orele 17.00.

„Suntem optimiști și încrezători că și ediția de anul acesta va fi una memorabilă și va continua tradiția Suceava Blues Festival” a concluzionat Bobby Stroe, organizatorul Suceava Blues Festival.