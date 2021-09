Directorul general al CAS Suceava, Cristi Bleorțu: În această pandemie medicii de familie suceveni au fost în prima linie, au gestionat activitatea cu brio și sunt de felicitat

Directorul general interimar al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava, economistul Cristi Bleorțu, a declarat, joi, la Exclusiv la Miezul Zilei de la News Bucovina că actuala perioadă de pandemie a fost una foarte dificilă pentru instituția pe care o reprezintă, dar datorită legislației care a fost completată și modificată și a alocării sumelor suplimentare de la CNAS s-a reușit să se vină în sprijinul tuturor unităților spitalicești din județul Suceava.

”Dacă ne aducem bine aminte, noi am fost județ ”pilot” în această confruntare cu pandemia, a fost o perioada foarte dificilă pentru noi, dar datorită legislației care a fost completată și modificată și a alocării sumelor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am încercat și am venit la timp în sprijinul unităților spitalicești pentru a se gestiona cât mai bine această situație. Au fost alocate sume pentru dezinfectanți, pentru crearea de circuite separate, pentru tratamente de care aveau nevoie, toate acestea fiind realizate cu sprijinul primit de la CNAS”, a declarat ec. Cristi Bleorțu.

Potrivit acestuia, în toată această perioadă de pandemie, CJAS Suceava a fost nevoită să comunice mult mai mult cu furnizorii de servicii medicale, fie că vorbim de medici de familie, fie de unități medicale, iar împreună să poată lua cele mai rapide și bune soluții la problemele care apăreau.

Directorul general interimar al CJAS Suceava a amintit și de efortul depus de medicii de familie în toată această perioadă.

”Medicii de familie au fost și ei în linia întâi, au intrat în contact atât cu pacienți infectați cât și cu pacienții cronici care nu au mai avut posibilitatea să ajungă la spital. Aceștia au gestionat foarte bine activitatea. Datorită schimbărilor legislative au avut posibilitatea să prescrie tratamente bolnavilor, chiar dacă înainte de pandemie nu puteau face acest lucru și acest aspect intra în competența medicului specialist. Atât pentru prescrierea medicamentelor cât și pentru monitorizarea bolnavilor, aceștia și-au făcut treaba cu brio și pe această cale țin să îi și felicit”, a spus ec. Cristi Bleorțu.

Din punct de vedere al fondurilor CJAS Suceava, în 2020 dar și în 2021, cei mai mulți bani au mers către spitalele care au asigurat suportul pacienților depistați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

”Cele mai multe fonduri ale CJAS au mers în toată această perioadă de pandemie către spitalele suport COVID-19. Dacă la început a fost doar Spitalul Județean Suceava, ulterior a intrat și Spitalul Municipal Rădăuți, iar din a doua partea a anului trecut au primit pacienți depistați pozitiv și celelalte spitale din județ. Noi, ca și instituție, din punctul nostru de vedere, am sprijinit aceste unități spitalicești cu sume suplimentare pentru a putea acoperi toate cheltuielile pe care le aveau în acea perioadă. Pe lângă suma din contract, urmare a schimbărilor legislative, s-au putut deconta efectiv cheltuială realizată la nivelul spitalului”, a transmis directorul general interimar al CJAS Suceava.

Cu privire la sumele suplimentare alocate unităților spitalicești din judetul Suceava, Bleorțu a spus că cei mai mulți bani au mers către Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

”În anul 2020, pe lângă valoarea contractată, la Spitalul Județean Suceava a fost decontată suplimentar suma de 9.805.206 lei, la Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Rădăuți suma de 8.192.340 de lei, iar la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc suma de 175.531 lei. A fost un efort suplimentar față de sumele contractate, iar la nivelul anului 2020, suma totală a fost de 18.521.626 lei. De menționat este că această decontare suplimentară a continuat și în acest an, iar până la data de 31 august 2021, a fost decontată suma de 14. 618.929 de lei”, a spus economistul Cristi Bleorțu, directorul general interimar al CJAS Suceava.

În finalul emisiuni, ec. Cristi Bleorțu, a ținut să facă un apel către suceveni să se vaccineze.

”Mesajul pe care vreau să îl transmit este în primul rând despre susținerea vaccinării, pentru că aceasta este principala formă de protecție împotriva COVID-19. CJAS Suceava are contract încheiate cu medicii de familie care administrează vaccinurile asiguraților, așadar posibilități de vaccinare sunt foarte multe. Rugămintea mea este ca populația să se informeze și să ia decizia cea mai corectă”, a conchis ec. Cristi Bleorțu.