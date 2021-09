Ioan Stan spune că Gheorghe Flutur nu se ocupă de drumurile județene și se laudă cu investiții pe drumuri naționale realizate în guvernarea PSD: E jale pe drumurile județene

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că este „jale” pe drumurile județene din județul Suceava și că chiar a discutat cu Gheorghe Flutur să finalizeze investițiile pe drumurile județene aprobate la finanțare în guvernarea PSD prin PNDL, dar că nu s-a concretizat nimic.

„Nu mă întâlnesc cu domnul Flutur. Am avut două-trei întâlniri sporadice. Nu s-au concretizat. Nu are rost. Am vrut să discutăm despre drumurile județene, finalizarea lucrărilor la drumurile județene care au obținut finanțarea de la Guvernul PSD prin PNDL 2”, a spus Stan.

El s-a arătat deranjat de faptul că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, acuză PSD că nu a contribuit la modernizarea infrastructurii rutiere din județ.

Ce are de gând PSD? Doarme liniștit în continuare sau își asumă lupta cu PNL? Ce are de gând PSD? Doarme liniștit în continuare sau își asumă lupta cu PNL? Subiectul Zilei cu liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan Publicată de NewsBucovina.ro pe Miercuri, 15 septembrie 2021

„Ce am făcut noi în județul Suceava? Centura Sucevei, drumul Maramureșului, drumuri naționale, centura Rădăuțiului. Cu nesimțire spune: „Noi am făcut lucrurile astea!”. La centură ce au făcut? Au stabilit un traseu extraordinar de prost care a mărit prețul și datorită unui temerar antreprenor care a avut de pierdut s-a făcut această centură”, a spus Ioan Stan.

El a arătat că atât drumul Maramureșului cât și centura Rădăuțiului au fost proiecte pentru care a insistat să fie finanțate și realizate în timpul guvernării PSD și că aceste subiecte erau discutate atunci când premierul sau miniștrii erau invitați în grupurile reunite.

„Au făcut ei centura Rădăuțiului? Au făcut ei drumul Maramureșului? El are drumurile județene și e jale să mergi în județ. Când am fost la o discuție cu dumnealui am rugat să se facă câteva drumuri și doar a peticit un drum”, a declarat Stan.