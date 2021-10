Dr. Sorin Hâncu: Doar în situație de război s-ar fi putut ajunge la actualul dezastru sanitar. Am lucrat o viață în spital, dar nu am apucat să văd așa ceva până acum!

Președintele Colegiului Medicilor din Suceava, dr. Sorin Hâncu, a apreciat, miercuri, la Exclusiv la Miezul Zilei de la News Bucovina, că doar în situație de război s-ar fi putut ajunge la actualul dezastru sanitar.

”Eu, care am lucrat o viață în spital, nu am apucat să văd așa ceva până acum! Poate dacă ar fi fost război, dar eu nu am văzut așa ceva niciodată. Mă îngrozesc numai la gândul ce se întâmplă acolo, pentru că omul vede în spital ultima lui speranță și, din păcate acum, în situația actuală, acest lucru nu se mai poate materializa”, a declarat dr. Sorin Hâncu.

Potrivit dr. Sorin Hâncu, toate decesele pe care le vedem zilnic sunt datorate gravității bolii.

”Toate aceste decese pe care le vedem zilnic sunt datorită gravității bolii. Așa cum bine știm, virusul acționează asupra aparatului respirator, plămânii pacientului sunt încărcați cu secreții și nu mai pot să oxigeneze sângele. Atunci se recurge la oferirea de oxigen în exces, și la un moment dat nici acest lucru nu mai ajută și se ajunge să fie intubat. Cu cât este intubat mai mult timp, secrețiile din plămâni se infectează, acestea nu sunt doar pe trahee, sunt în tot plămânul și nu ai cum să le mai scoți de acolo și asta conduce la deces. Toate acestea se întâmplă și la cel vulnerabil care are comorbidități și la cel este sănătos, decesul este inevitabil!”, a spus Președintele Colegiului Medicilor din Suceava.

”Avem în momentul acesta aproximativ 1.790 de pacienți în stare gravă, internați la ATI, intubați, iar din aceștia un sfert mor în fiecare zi. Paturile la ATI se eliberează prin deces, procentul celor care ies vii de la reanimare este foarte mic. Costurile pentru un pacient internat la ATI sunt mari. Un pacient ajuns acolo are nevoie de oxigen în permanență, plus celelalte medicamente foarte scumpe, puse pe cale venoasă astfel încât să mențină în parametrii normali funcțiile vitale. Tratamentul este continuu, zi și noapte”, a explicat dr. Hâncu.

Președintele Colegiului Medicilor din Suceava, dr. Sorin Hâncu, a făcut apel în finalul emisiunii la populație, să înțeleagă cu adevărat gravitatea boli și că singura metodă de a se proteja este prin vaccinare.