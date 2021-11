VIDEO//Povești triste și situații dramatice ale unora dintre cei care se adăpostesc în sala de așteptare a Gării Burdujeni. Andrei Bacoș continuă proiectul prin care le aduce acestora hrană și haine

Oameni fără casă, săraci care se adăpostesc într-o sală de așteptare în Gara Burdujeni în spatele unui bancomat, au primit, din nou, din partea activistului civic sucevean Andrei Bacoș, hrană și mâncare.

De mult timp, Andrei Bacoș alături de alți suceveni inimoși, vin nopțile pentru a-i sprijini pe cei loviți de soartă.

Ironia face ca aceștia să se adăpostească într-o sală de așteptare unde, la intrare e un mesaj clar: Nu se poate staționa fără tichet de călătorie.

Printre ei e și „Bunicul Pavel” din Bacău, care vine regulat la Putna să se roage pentru nepoții lui care au murit într-un accident rutier cu zece minute înainte să ajungă acasă. El așteaptă toată noaptea pentru a lua trenul de dimineață pentru Putna.

Unul dintre voluntari, Vlăduț, crescut într-o casă de copii, a donat oamenilor străzii o cutie cu haine pe care și el le primise, dar îi erau prea mari.

Haine și mâncare pentru toți “copiii lui Dumnezeu” strânși în Gara Burdujeni a municipiului Suceava Haine și mâncare pentru toți “copiii lui Dumnezeu” strânși în Gara Burdujeni a municipiului Suceava. Le mulțumim lui Alex, Vlad și lui Andrei Bacoș pentru tot! Publicată de NewsBucovina.ro pe Marţi, 30 noiembrie 2021

„Știu ce înseamnă sărăcia și să dormi în gară. Am mai dormit și eu în gară că mai fugeam de la casa de copii. Știu ce înseamnă să nu ai. Dar am spus „Dar din dar se face Rai”. Din puținul care îl am dau și eu mai departe. Mi-a trimis cineva din afară niște haine numai că pentru mine mărimile erau cam mari”, a spus Vlad.

Acesta spune că se ocupă de toate sufletele, de oameni sărmani, de animale, câini sau pisici și că se ocupă și de adopția acestora.

Alături de Andrei Bacoș, un alt tânăr provenit dintr-o casă de copii a distribuit hrană și haine celor în nevoie care se adăpostesc în Gara Burdujeni.

„Cum vine frigul, gara e ca un magnet pentru ei. Le dăm mâncare, câte o pereche de ciorapi că umblă uzi la picioare și haine”, a explicat Andrei Bacoș.

Activistul sucevean a spus că va veni cât se poate de des să-i ajute pe oamenii străzii.

El a transmis sucevenilor să fie mai toleranți cu acești nevoiași și să aibă sufletul mai mare.