Proprietarul terenului din Pasul Palma spune că zona rămâne deschisă pentru turiști și intenționează să dezvolte noi facilități turistice: Ne-am mutat din Anglia pentru a deschide aici o mică afacere și a dezvolta zona

Proprietarul terenului din Pasul Palma, Ilie Pelepco, arată cu acte, inclusiv hotărâri judecătorești, că este deținătorul unei suprafețe de 1,5 hectare în zona Pasului Palma, terenul fiind acum delimitat provizoriu, iar unii dintre cei care aveau mici afaceri în rulote și care au folosit terenul respectiv încearcă să-i creeze probleme.

„Toate problemele au început de când am revenit din Anglia unde am locuit aproximativ șapte ani. Anul trecut, în martie, am decis să vin definitiv în România deși am avut o situație de zece ori mai bună acolo decât aici. Ne-am mutat în România pentru că am avut oportunitatea să dezvoltăm o mică afacere, să dezvoltăm zona. Problemele au început când aici era plin de rulote și țigăneală. Noi am încercat să le eliminăm cât s-a putut de legal și frumos. Oamenii n-au vrut să plece, iar apoi, prin cunoștințe, prin relații, pentru că la noi mai predomină comunismul, văzând că suntem tineri, au zis: Să-i sabotăm!”, a declarat Pelepco.

El a explicat că are în zona respectivă 1,5 hectare în baza unei hotărâri definitive și irevocabile.

Totodată, Ilie Pelepco a spus că toate construcțiile pe care le-a ridicat pe terenul său au toate avizele necesare.

Mai mult, el a arătat că cei care aveau rulote în parcarea din Pasul Palma au fost lăsați să-și facă micile afaceri cât timp el a lucrat în Anglia, iar când s-a întors și a început investiția în zonă i-au creat probleme și că doar prin amplasarea gardurilor care delimitează proprietatea a reușit să-i scoată afară.

El a mai declarat că a lăsat totul deschis pentru ca turiștii să poată să vină și să parcheze și să admire peisajul.

Totodată, Ilie Pelepco a precizat că în zona parcării de lângă monument intenționează să amenajeze o zonă pentru chioșcuri și că va dezvolta noi facilități turistice, inclusiv un punct de belvedere.

El a menționat că investește în dezvoltare banii pe care i-a câștigat cât timp a muncit în Anglia.