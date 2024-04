Primarul care e mereu cu ochii pe finanțări europene sau guvernamentale pentru a face investiții în comună. Viorel Cucu: Comuna Adâncata colectează anual doar 250.000 de euro din taxele locale și face investiții de milioane de euro

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a declarat la News Bucovina că atragerea de investitori în comună depinde foarte mult de asigurarea utilităților și de o infrastructură rutieră corespunzătoare.

El a spus că de la 1 mai începe în comuna Adâncata un proiect de introducere de gaz natural, proiect realizat împreună cu comuna Hănțești.

„Modernizarea satului românesc și atragerea de potențiali investitori înseamnă și gaz metan, deci apă, canalizare și gaz metan la care se adaugă și drumurile”, a spus Viorel Cucu care a spus că pentru aceste investiții e nevoie de fonduri atrase și că mereu caută soluții de finanțare.

El a arătat că în cele trei mandate de primar a reușit modernizarea a 15 kilometri de drum și că a depus un proiect pentru încă patru kilometri de drum la CNI, dar că nu va putea să-l facă până când nu e finalizată investiția privind aducțiunea de apă și gaz.

„Ar fi absurd să modernizez drumul și apoi să vin cu apa și gazul”, a spus Cucu.

El a precizat că atunci când a fost ales primar nu era în comună nicio școală modernizată.

„Am modernizat patru școli. Am construit o grădiniță nouă, am construit un dispensar nou, am construit un cămin cultural nou la Călugăreni, am finanțat prin bani europeni modernizarea și dotarea căminului cultural din Adâncata și prin POR am modernizat sediul Primăriei”, a spus Cucu.

El a menționat că în patru ani a reușit construirea unei săli de sport nouă cu 1,2 milioane de euro, finanțare europeană integrală, iar din finanțare locală, la două școli s-a realizat și urmează la a treia școală amenajarea unui teren de sport și spații de joacă pentru copii.

Viorel Cucu a menționat că din taxe și impozite locale de la populație comuna Adâncata încasează doar 250.000 de euro pe an din care trebuie plătite serviciile și intervențiile de urgență.

Din acest motiv primarul de Adâncata spune că este mereu cu ochii pe fondurile pe care le pun la dispoziție ministrele și agențiile guvernamentale și în principal pe fondurile europene.

El a arătat că este mereu pregătit să depună proiecte de finanțare pe diverse platforme mai ales că se merge pe principiul „primul venit, primul servit”, fiind situații în care finanțarea se epuizează și în câteva minute.

Cucu a spus că are și un proiect important de colectare de deșeuri și speră să obțină și un contract pentru achiziția unui autovehicul electric.

Potrivit lui Cucu, important este proiectul de transport public electric în cadrul ZUF Suceava. În Adâncata urmează să fie înființate patru stații de autobuz și se vor amplasa și stații de încărcare.