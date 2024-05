Gheorghe Șoldan: Ce a avut de demonstrat Gheorghe Flutur putea să o facă în 16 ani. Nu cred că mai are nevoie de încă un mandat

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat într-un interviu la News Bucovina, că are o echipă profesionistă în jurul lui pentru a administra județul Suceava începând din acest an și crede că Gheorghe Flutur a dovedit ce poate timp de 16 ani și că nu crede că mai are nevoie de un mandat.

„Am 33 de ani, sunt tânăr, dar și cu experiența unui mandat de deputat. Am inițiat 100 de proiecte legislative și 35 sunt deja legi, legi importante pentru județul Suceava și România. Am demonstrat ce pot să fac în Parlament și PSD Suceava a decis să intru în bătălie politică cu Gheorghe Flutur”, a spus Flutur.

Chestionat dacă nu e prea tânăr pentru această funcție Șoldan a întrebat la rândul său: „Cu ce ne-a ajutat pe noi faptul că Gheorghe Flutur a îmbătrânit în politică? ”

Întrebat cum îl ajută tinerețea dacă nu are experiență în administrația publică locală, Șoldan a arătat că la 33 de ani are destulă experiență, are o echipă extraordinară lângă el.

„Am o echipă întreagă. Județul Suceava nu mai poate fi condus de un singur om. Am o echipă bună, profesionistă lângă mine cu care voi conduce acest județ. După 9 iunie 2024 județul Suceava nu va fi condus de Gheorghe Șoldan, ci județul Suceava va fi condus de echipa PSD Suceava împreună cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan. Am o echipă extraordinar de profesionistă cu oameni tineri, cu ambiție, cu determinare să demonstreze ceva împletită cu oameni cu experiență care au demonstrat ceva și în administrație și în viața profesională, de la medici, avocați, antreprenori tineri, oameni care doresc să facă ceva pentru județ și să schimbe fața județului Suceava”, a declarat Șoldan.

El consideră că e nevoie de o schimbare în ceea ce privește administrarea județului Suceava.

„Spunem noi și sucevenii că ajunge! 16 ani e foarte mult pentru un om într-o funcție. Ce putea să facă în 16 ani putea să o facă. Nu cred că mai are nevoie de încă un mandat”, a arătat deputatul Șoldan.

El crede că actualul președinte al CJ Suceava nu mai are tracțiunea și ambiția să mai demonstreze ceva.

„Cred că la 64 de ani, fără să se supere cineva pe mine, nu cred că mai are motivația, în fiecare dimineață, pentru a demonstra ceva și pentru a schimba lucrurile în județul Suceava, pentru că județul Suceava are nevoie în momentul de față de o schimbare”, a declarat Șoldan.

Comandat de PSD FILIALA Suceava, cod AEP 21240002