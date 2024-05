Gheorghe Flutur: În trei-patru ani vom avea autostradă până la Siret pe A 7 și pe Autostrada Nordului de la Suceava cel puțin până la Frasin. Am mișcat aceste mari proiecte, dar în acest mandat trebuie să se și întâmple

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat într-un interviu la News Bucovina că își propune ca în următorul mandat să finalizeze proiectele mari de infrastructură pentru care s-a zbătut ca lider liberal național în cadrul coaliției de guvernare.

„Tocmai ce am mișcat niște mari proiecte, dar în acest mandat trebuie să se și întâmple. Și eu și dumneavoastră avem copii care vor să circule și pe Autostrada A 7 și pe Autostrada Nordului”, a spus Flutur.

Atenționat că proiectele de autostrăzi nu sunt în competența Consiliului Județean, Flutur a răspuns că cazul construcției de autostrăzi acestea trebuie să fie „ale noastre”.

„Nu e vorba că e a mea! E a noastră! Vreau să fie a noastră și să nu fie doar o poveste. S-au semnat documentele și acum vreau să intre cu buldozerele și să facă autostrada”, a spus Flutur.

El a respins teoria PSD Suceava potrivit căreia ar trebui să nu se implice în proiectele de autostrăzi.

„Dacă n-aș fi acolo unde se hotărăsc lucrurile astea, dacă n-aș împinge săptămânal lucrurile, așa-s de dure și de canibale lucrurile la București încât imediat îți ia cineva scaunul sau îți pune piuneze pe scaun. De ce? Pentru că autostrăzi sunt și în Ardeal, încep și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, în Banat la Grindeanu trag tare. Acolo e luptă pe viață și pe moarte. Și am țipat, folosesc oportunitatea cu războiul din Ucraina, cu coada de TIR-uri. De zece ori pe zi vorbesc despre asta. Au dat drumul, dar vreau să văd că încep efectiv și Autostrada A 7 și Autostrada Nordului”, a spus Flutur.

El a subliniat că în privința infrastructurii de drumuri de mare viteză este o chestiune vitală și nu este suficient să te pozezi cu unii sau cu alții pentru că e o chestiune de forță în coaliție care trebuie discutată.

Flutur a arătat că pentru tronsonul Pașcani-Siret sunt bani de la UE de 1,8 miliarde de euro și că ministrul Transporturilor trebuie să finalizeze procedura de selecție a firmelor care vor executa proiectarea și construcția.

Președintele PNL Suceava a mai spus că putea să fie el ministru al Transporturilor dacă își dorea acest portofoliu când s-a făcut rocada între PNL și PSD la conducerea Guvernului.

„Probabil că se poza cu mine cine știți că se pozează cu Grindeanu ca ministru al Transporturilor. Eu am ales să rămân acasă, dar să mai măresc cu un mandat, cu voia sucevenilor”, a menționat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai spus că prezența lui la nivel central nu e doar pentru autostrăzi ci și pentru a sprijini primarii din județ care acum au 600 de milioane de euro fonduri pentru aducțiuni de gaze naturale, pentru rețele de apă și canalizare.

„Dacă nu ai lichidități în cont să plătești constructorii e o problemă și te duci lunea la București exact cu treaba asta. Mai bagă niște bani Ministerul de Finanțe Ministerului Dezvoltării ca să se întâmple lucrurile astea. Am o problemă la Ministerul Sănătății unde ordonanța așteaptă la domnul Rafila pentru spitalul de copii. Nu numai la noi, pentru mai multe din țară, dar s-a lungit prea mult”, a dat Flutur exemple de implicare a sa la nivel central.

În ceea ce privește podul de la Milișăuți Flutur spune că se încearcă să se dea vina pe el.

Flutur a spus că în ceea ce privește podul de la Milișăuți vina aparține în totalitate DRDP Iași, care e în subordinea ministrului Transporturilor, dar că el ca președinte de Consiliu Județean nu poate sta indiferent și face demersuri și de o sută de ori dacă este nevoie până când se rezolvă.

„Când sunt gropi e Flutur vinovat, când se toarnă asfalt altul are meritele. Nu cred că e Flutur vinovat de toate, că tot Flutur e vinovat că nu dau vacile din județ lapte”, a spus Flutur.

El a reamintit că a obținut când premier era Nicolae Ciucă un Memorandum în Guvern prin care s-au alocat 120 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor naționale din județul Suceava care fac legătura cu punctele de frontieră și că au început timid să facă aceste asfaltări.

Întrebat de ce nu are ca prioritate autostrăzile spre vestul Europei, Flutur a explicat că acum se profită de situația legată de războiul din Ucraina și se insistă pe A 7, dar că se pornesc și A8 și Autostrada Nordului.

„Câte consilii județene ați văzut să se implice? Flutur a cerut parteneriat și am dat drumul proiectării centurii ocolitoare Gura Humorului, iar acum am intrat de la Șcheia la Păltinoasa și Gura Humorului. Tot noi, Consiliul Județean. Sunt extrem de implicat. Nu mă pozez cu ele ca alții, ci chiar în Consiliul Județean ne-am ocupat de astea. Drumul expres Suceava-Botoșani. Ne-am implicat noi? Sunt lider de proiect? Am scos la licitație? Drumul paralel cu frontiera, tot noi. Cine vrea să fie răutăcios să fie sănătos, dar eu am dreptul să-mi apăr munca mea nebună. Puteam să stau să mă odihnesc, dar n-am făcut-o. Ai mei nu-s foarte fericiți la Consiliul Județean că le-am făcut noaptea mai scurtă, dar județul ăsta, regiunea nord-est, erau rămase în urmă în comparație cu Clujul, cu ceilalți, însă motoarele s-au turat foarte mult în ultima perioadă, mai ales pe oportunitatea cu Ucraina. Pe 28 mi-a spus CNAIR va fi scoasă la proiectare execuția varianta ocolitoare Gura Humorului și undeva la 15 iunie va fi A7 tronsonul Pașcani-Suceava la licitație proiectare și execuție. Astea sunt proiectele pentru care trebuie să fiu la București pentru că de aia candidez”, a declarat președintele Flutur.

Comandat de PNL FILIALA Suceava, cod AEP 21240015