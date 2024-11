Gheorghe Flutur critică alianța PSD-AUR: Dacă nu era această înțelegere, nu mă învingeau. Acum încearcă să exporte experimentul Suceava la alegerile prezidențiale

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, fost președinte al Consiliului Județean și candidat la Senat, a declarat la News Bucovina că rezultatul alegerilor locale din 9 iunie a fost influențat de o alianță neoficială între PSD și AUR. Flutur a obținut 40% din voturi, adică 118.000 de voturi, subliniind că scorul său este în continuare peste cel al partidului.

„Înțelegerea de la Bosanci a încurcat un pic lucrurile. PSD și AUR au colaborat, iar fără această alianță, nu mă învingeau”, a afirmat Flutur, menționând că, dacă s-ar elimina voturile AUR, rezultatul PSD ar fi mult mai mic.

„Flutur nu s-a schimbat. Este un om care nu a avut timp de cafele și de șmecheriile astea de întâlniri seara. Eu am avut ca nebunul 7-10 întâlniri pe zi și alții au avut timp de cafele cum să-l facă pe Flutur. Uneori în viață plătești pentru asta. Sunt verde în continuare. Nu mă faceți aici să anunț că voi candida din nou în 2028 că eu, așa ca energie, mă simt periculos de puternic”, a declarat liderul liberal.

El a ținut să descâlcească și „povestea” legată de scoaterea lui Neculai Miron din partea AUR din cursa pentru președinția CJ Suceava.

„Povestea pe care trebuie să o descâlcesc este folclorul care s-a dus ca și cum eu sunt vinovat că l-am contestat pe Miron. Nu noi. Am făcut reconstituirea cu omul nostru din Biroul Electoral Județean. Ăștia au știut din martie că legea nu dă voie să fii candidat și la președinte de Consiliu Județean și la primar. A apărut depunerea candidaturilor și se cam știa ceva acolo. M-a sunat pe mine și i-am spus: nu faci nicio contestație. Nu te bagi în asta. AUR făcuse contestație la adresa mea că nu-s bune semnăturile. Noi nu am făcut contestație. În BEJ Suceava a apărut însă discuția că nu poți fi candidat și acolo și acolo. Apăruse discuția că erau judecători. Când s-a supus la vot PSD, AUR și nu mai știu cine au votat cu Miron, iar ai noștri au votat normal cum trebuia să se voteze, iar în instanță s-a menținut. Nu eu l-am contestat pe Miron, a fost o decizie a Biroului Electoral Județean. PSD și AUR au profitat de această situație, creând o poveste falsă că eu aș fi fost vinovat de scoaterea lui din cursă, pentru a atrage voturile AUR către PSD. Să devoalăm până la capăt. Ei au știut acest lucru, dar le-a fost foarte bine să se victimizeze că nenorocitul de Flutur m-a contestat și m-a scos din cursă ca voi, electoratul AUR, să dați voturile PSD, să-l învățăm noi minte. Și a prins bine asta că Miron s-a victimizat și s-au dus voturile către PSD”, a precizat liderul PNL

Flutur a recunoscut că a avut unele greșeli în campania electorală și că trebuia să fie „mai atent pe Suceava”. El a explicat că fostul primar al Sucevei a decis să se retragă din competiție din proprie inițiativă, iar el a susținut propunerea lui Harșovschi pentru această poziție.

„ Trebuia să fiu un pic mai atent pe Suceava deși nu am avut eu nicio treabă. Fostul primar s-a retras din competiție nu că l-am scos noi și l-am pus pe Harșovschi. El a venit și a spus: uite, în sfârșit, cam asta văd. Să vedem ce facem cu proiectul pe parlamentare. I-am zis că separăm lucrurile. La început nu am fost de acord pentru că am susținut toți primarii în funcție să mai meargă încă o dată. Poate că acolo trebuia să fim un pic mai atenți, dar, repet, am dat curs solicitării lui”, a mai pus Flutur.

Referindu-se la provocările campaniei, Flutur a afirmat că a avut numeroase întâlniri zilnice cu alegătorii și că s-a preocupat mai puțin de aspectele care au condus la unele trădări.

„Am crezut foarte mult în victorie pentru că am muncit enorm. Poate că în loc de zece evenimente pe zi să fac cinci și să mai am loc și la nuanțele fine. Așa sunt eu construit: trag în jug cât încape. Neavând timp m-am bazat pe colegi, pe oameni, pe promisiuni, pe prieteni”, a spus liderul liberal.

Întrebat cine l-a trădat, Flutur a arătat că a descoperit presa situația de la Suceava care a răsturnat mii de voturi.

„Dincolo a fost AUR-PSD unde eu mi-am pus mintea cu George Simion. Oamenii de presă din Suceava îmi spuneau în februarie să nu-l bag în seamă, dar eu așa am simțit că trebuie să ies și să-l înfrunt. Din păcate, alți colegi de-ai mei din PNL din țară nu i-ați văzut să-și rupă cămașa. Acum își rup cămașa că vezi Doamne să nu intre în turul II cu Ciolacu. Am ieșit eu și am plătit pentru că Simion s-a concentrat. A botezat și cununat prin Suceava asta și și-a găsit fel de fel de fiefuri, de cuiburi că să vedem cum să-l răsturnăm. Candidatul PSD i-a venit mănușă, l-a ajutat, a și recunoscut, zâmbesc împreună”, a spus Flutur.

El a arătat că experimentul Suceava se dorește să fie transferat la nivel național.

„De fapt ce vor acum și nu recunosc la prezidențiale au experimentat la Suceava. Vor ca în turul II să-l bage pe Simion cu Ciolacu ca să fie cel mai confortabil candidat, să zică răul cel mai mic, să nu auzim de Simion să-l votăm pe Ciolacu. Ăsta este jocul lui Hrebenciuc și al școlii PSD-iste vechi. Știe toată lumea”, a spus Flutur.

El a criticat vehement strategia PSD de a colabora cu AUR, un partid pe care l-a acuzat de legături proruse și lipsă de relații cu Republica Moldova și Ucraina.

„Este o greșeală majoră să legitimezi un partid pro-rus și să te bazezi pe el pentru a câștiga alegerile”, a concluzionat Gheorghe Flutur.

