Fostul ministru Daniel Cadariu acuză Guvernul că nu finanțează programele pentru mediul de afaceri și turism: Actualul ministru se chinuie cu ediția a patra de la Start Up Nation și cam atât

Fostul ministru al Antreprenoriatului și Turismului, senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu, a declarat într-un interviu pentru News Bucovina că programele pe care el le-a operaționalizat pentru sprijinirea antreprenorilor și a turismului nu au mai beneficiat de finanțare din partea guvernului actual.

El a spus că a inițiat și pus în aplicare mai opt programe de sprijin pentru mediul de afaceri și că actualul ministru ar fi trebuit ca la întocmirea bugetului de stat să negocieze ca aceste programe să fie finanțate, nu pentru că le-ar fi lansat Cadariu ca ministru sau că erau în perioada în care guvernul era condus de Nicolae Ciucă, ci pentru că e un pachet de programe necesar pentru oamenii de afaceri din România într-o perioadă de criză economică.

Cadariu a arătat că decidentul în acest caz este premierul care decide dacă asigură sau nu finanțare, dar în prezent nu sunt finanțate.

„Programele sunt definite, programele sunt funcționale, salariații din minister știu. Și Femeia Antreprenor, și cel pentru Diaspora și cel pentru Incoming, au funcționat un an de zile pentru că li s-a asigurat finanțare. Dacă nu au asigurat finanțare să spună de ce”, a declarat senatorul PNL.

El a explicat că premierul este cel care decide, dar un ministru poate convinge aducând argumente de necesitatea finanțării unor programe.

Potrivit lui Cadariu, în mandatul ministrului Radu Oprea acest lucru nu s-a întâmplat.

„Singurul lucru cu care se chinuie în momentul de față este ediția a patra de la Start Up Nation și cam atât din păcate pentru mediul de afaceri din România”, a precizat senatorul.

El consideră că începând cu 2025 aceste programe pot fi finanțate și că este bine că ele există.

Daniel Cadariu a mai arătat că a asigurat cadrul pentru dezvoltarea activității turistice, iar după căderea turistică generată de pandemie, activitatea turistică a crescut an de an, iar în 2024 s-ar părea că va fi un record de turiști la nivel național, de circa 14 milioane de turiști, ceea ce este efectul unor măsuri luate de-a lungul timpului.

În ceea ce privește turismul din județul Suceava, Cadariu a spus că acesta a crescut de la an la an și a ajuns a treia destinație turistică din țară.

„Am ajuns unde ne-am dorit, a treia destinație turistică din România și avem, ca urmare și acestei dezvoltări, o problemă cu traficul, mai ales în zona de munte. Acesta este motivul pentru care, știind blocajele din ultimii ani din zona Gura Humorului, președintele Flutur a negociat cu cei de la Ministerul Transporturilor și în ideea de a grăbi documentația pentru realizarea unei centuri de ocolire a preluat-o la Consiliul Județean cu tot ceea ce presupune un studiu de fezabilitate, cu studiu geo, cu măsurători, cu negocieri cu proprietarii, cu administratorii locali și, după un an și ceva de muncă documentația a fost gata, la începutul anului a fost predată”, a spus senatorul Daniel Cadariu.

El consideră că partea pozitivă este că documentația este gata, dar partea mai puțin bună este că licitația nu a început.

„Din păcate, la șase luni după ce documentația a fost aprobată Ministerul Transporturilor condus de domnul Grindeanu nu a scos la licitație execuția. Din punct de vedere al costurilor nu putem aprecia, 500 de milioane de euro. Nu noi am făcut documentația, ci doar am făcut ca cei care au câștigat licitația pentru acel studiu de fezabilitate să comunice mai ușor cu entitățile, mai ales administrative de la noi din județ, iar după caz, și cu cei privați. Dacă ar fi o suspiciune vis-a-vis de costuri, pentru că acolo, din zece kilometri de drum pe patru benzi, peste cinci kilometri înseamnă viaducte, ca pe Valea Oltului. Dacă s-ar fi constatat din partea specialiștilor din minister că acele costuri rezultate în urma întocmirii studiului de fezabilitate erau prea mari, puteau fi refăcute. Eu nu cred. O firmă specializată a făcut documentația. O entitate specializată a statului prin CNAIR a preluat documentația. Nu am văzut nicio adresă oficială prin care să se conteste. Deci alea sunt costurile, trebuia scoasă la licitație, trebuiau corectate, era timp necesar”, a mai declarat Daniel Cadariu.

