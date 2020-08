Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan: În localitățile conduse de liberali, după alegerile din această toamnă, se va trece la o nouă etapă de dezvoltare, care va avea în prim plan proiectele mari de învestiții

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a apreciat, miercuri, că după alegerile din luna septembrie, administraţiiile publice locale liberale vor face pasul major de la proiectele de investiţii de interes local, aflate aproape de finalizare, către proiecte majore de infrastructură, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economică şi consolidarea capitalurilor româneşti:

”În localităţile unde în ultimii ani am avut primari liberali, ne apropiem cu paşi repezi de finalizarea proiectelor privind extinderea reţelelor de utilităţi, de apă şi canal, de reabilitarea unităţilor şcolare sau modernizarea drumurilor de interes local. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre localităţile conduse de primari PSD sau din alte partide. De aceea, este esenţial ca alegerile locale din septembrie să cureţe administraţia locală din România de acei aleşi locali care nu au lăsat nimic concret în urma lor, deşi au avut la dispoziţie resurse financiare importante, nerambursabile, mai ales pe vremea guvernărilor PSD”, a spus Ioan Balan.

Potrivit acestuia, cu bani puţini şi cu piedici constante, primarii PNL şi-au dus proiectele mai departe, iar diferenţele se văd astăzi cu ochiul liber.

„Este şi motivul pentru care în localităţile conduse de liberali, după alegerile din această toamnă, se va trece la o nouă etapă de dezvoltare, care va avea în prim plan proiectele mari de investiţii, în special pentru infrastructura de transporturi, de gaze naturale, de energie, de educaţie, de sănătate, de sport şi turism. În ciuda oricăror intoxicări venite din partea PSD, Guvernul Orban pune la dispoziţia comunităţilor locale zeci de miliarde de lei în acest sens. Banii trebuie doar solicitaţi şi utilizaţi în mod onest, pentru dezvoltare”, a spus deputatul liberal sucevean.

El este încrezător că pentru Moldova, acum, este prioritar să fie create toate condiţiile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru atragerea marilor companii în regiune.

„Aşa se vor dezvolta şi comunitățile şi numai aşa vor apărea şi locurile de muncă bine plătite. Pentru aceste motive, noi, liberalii, am propus la Suceava cea mai puternică echipă de candidaţi la alegerile locale din ultimii ani. Cu Gheorghe Flutur la Consiliul Judeţean, cu Ion Lungu la Primăria Municipiului Suceava şi cu echipa de primari şi consilieri liberali pe care o propunem pentru următorii 4 ani, pot să garantez că vom scoate regiunea din nemeritatul top al subdezvotării. Am garanţia că vom învinge în alegeri, pentru că am fost întotdeauna oneşti cu sucevenii şi ei au fost mereu aliatul nostru în tot ceea ce am realizat. Oamenii ştiu că nu le promitem decât muncă multă şi realizări pe măsură!”, a transmis Ioan Bălan.