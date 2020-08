Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc: Sunt cel mai puternic primar și Șcheia e cea mai puternică comună pentru că eu am încredere în alegători și alegătorii au încredere în mine. Cât sunt eu primar comuna nu va deveni cartier al Sucevei//VIDEO

Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că reprezintă cea mai puternică comună din județ care este a șaptea localitate cu potențial electoral din județul Suceava după cele cinci municipii și orașul Gura Humorului.

El a spus că în toate acțiunile sale a avut în vedere interesul locuitorilor din comuna Șcheia și că din acest motiv nici nu a dorit să intre în asociația de tip metropolitan inițiată de municipiul Suceava pentru că Șcheia contribuia cu numărul de locuitori, dar că nu avea avantaje.

Andriciuc a dezvăluit că el a fost primul cu inițiativa privind înființarea zonei metropolitane Suceava în cadrul unei discuții pe care a avut-o la Brașov cu Gheorghe Faclă, pe atunci primar al Aradului și cu liderii de partid Vasile Blaga și Gheorghe Flutur, iar Gheorghe Falcă i-a spus că nu se poate face zonă metropolitană pentru că Suceava este un municipiu de gradul II și nu are 300.000 de locuitori.

„Zonă metropolitană se face de la 300.000 de locuitori în sus. Sunt 11 zone metropolitane în țară.Problema de fond a unei zone metropolitane este să dezvolte comunitățile.La Suceava s-a făcut o asociere între localități gen zonă metropolitană în vederea implementării de proiecte. La o discuție eu, Șcheia, am devenit un cobai. Eu reprezint cetățenii din comună, iar dacă nu are avantaj concret nu face datorită lui Andriciuc”, a declarat primarul.

El a spus că încă nu este niciun proiect de care să fii beneficiat cei din zona metropolitană, dar a recunoscut că se va pune accent pe astfel de zone în finanțarea europeană 2021-2027.

Andriciuc a spus că este de acord să fie în această asociere, dar nu doar ca Șcheia să participe cu numărul de locuitori, iar proiectele să fie gestionate de alții.

El a arătat că în ceea ce privește transportul metropolitan el ar fi de acord ca Șcheia să primească trei-patru autobuze și să asigure transportul locuitorilor.

„Nu vii și îmi iei mie oamenii și îi jupești și mi-i duci în târg. Facem autobază, aduci mașini și pe mine mă exploatezi. Eu particip doar cu cei 13.000 de locuitori ca să-ți faci suma”, a spus Andriciuc.

El a mai arătat că că faptul că s-a făcut confuzia între zona metropolitană geografică și cea a asociației de tip metropolitant este greșeala celor „din târg” pentru că nu este posibil să vitregești o comună ca să circule cu adeverință în Suceava și cel din Suceava cu adeverință în Șcheia.

În ceea ce privește contracandidații săi în alegerile locale din 27 septembrie, Vasile Andriciuc a spus că respectă pe cei care au pregătire, dar că nu înțelege cum au fost promovați candidați fără niciun fel de experiență.

„Cum e posibil să se vorbească atât de mult de clasa asta politică, iar domnii din târg să promoveze drept candidați la primar oameni cu școala profesională. Nu mă refer la școală profesională ca meserie, ci la oameni care nu au semnat niciodată o factură, care nu au răspuns niciodată de alți oameni, niciodată nu a făcut o altă investiție decât cotețul de la el de acasă, sau un proiect de hotărâre.Eu am făcut în ultimul mandat 215 proiecte de hotărâre”, a declarat Andriciuc.

El a spus că nu i se pare corect să vorbească de indicatori tehnico-economici la bucătar, șofer și casnic. „Consilierul să fie casnic?!! Sunt situații în comuna Șcheia când vorbești de la președinte până la omul care are problema.Eu reprezint pe cei 13.000 de locitori”, a adăugat primarul.

El a subliniat că este cel mai puternic primar al celei mai puternice comune din județ.

„Eu, Andriciuc, sunt cel mai puternic primar și este cea mai puternică comună. Cei din târg, în campania electorală din 2016 au vrut să mă excludă prin diferite forme și, în „Joia neagră” m-au dus la București și am revenit după șase luni. Când spun că sunt puternic și am cea mai puternică comună, cei patru mii de alegători, sau 9000 cât avem acuma, sau 13.000 de locuitori, sunt în jurul meu. Situația critică în care am fost, cu „Joia neagră” după mine, ei au spus: Andriciuc. De ce? Pentru că eu am încredere în ei și ei au avut încredere în mine. În jurul meu sunt acești oameni puternici, acești alegători, ceea ce s-a demonstrat”, a declarat Vasile Andriciuc.

El a mai spus că Șcheia este cea de-a șaptea localitate cu potențial electoral din județ după cele cinci municipii și orașul Gura Humorului.

„Lângă mine sunt oamenii care investesc și care lucrează pentru că în Șcheia nu sunt șomeri, că numai cine nu vrea nu muncește”, a subliniat primarul comunei Șcheia.

El s-a întreabat dacă nu cumva în spatele contracandidaților săi este „cineva din târg”, oameni care ar vrea să alipească această comună la târg.

„Comuna Șcheia este foarte bine conturată din punct de vedere geografic, din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, din punct de vedere urbanistic, din punct de vedere uman. Asta este realitatea”, a spus Andriciuc.

El a subliniat atât timp cât este primar se va opune ca Șcheia să se transforme în cartier al Sucevei.

„Eu mă opun pentru că noi, cei din Șcheia, suntem atât de puternici că ne putem duce singuri pălăria”, a spus Andriciuc.

El a exclus posibilitatea ca Șcheia să devină oraș pentru că nu avantajează.

„Eu sunt mândru de comuna Șcheia, iar majoritatea oamenilor sunt mândri de mine. Eu, cât voi fi primar, nimeni nu-și va bate joc de comună. Eu garantez oamenilor din comuna Șcheia că atunci când este o adunare, comuna Șcheia stă în prima bancă”, a conchis Vasile Andriciuc.