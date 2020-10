Cel mai tânăr primar din județ, Ezekiel Belțic, spune că și-a dorit de mic să fie primar și își propune să facă schimbări radicale în Salcea. El vrea funcționari respectuoși și calificați, dezvoltare economică în jurul Aeroportului și a parcului industrial, dar și revenirea la statutul de comună

Ezekiel Belțic, primarul ales al orașului Salcea, cel mai tânăr primar din județ, în vârstă de 26 de ani, a declarat la Analiza de Seară de la News Bucovina că are mai multe obiective importante pe care să implementeze și care să ducă la progres.

El a spus că a fost ales primar pentru că avut o strategie eficientă pe care am pus-o în aplicare.

„Dacă Dumnezeu nu era de partea mea, a echipei, nu eram primar al orașului Salcea. Am avut o strategie eficientă pe care am pus-o în aplicare încă din momentul în care m-am gândit serios să-mi depun candidatura. De mic mi-am dorit să fiu primar al orașului Salcea. La începutul acestui an am luat în serios în calcul ce fac pentru binele comunității din care fac parte”, a declarat primarul ales.

Belțic a spus că s-a decis să candideze pentru că nu mai suporta modul în care erau tratați cetățenii de Primăria Salcea, fie că era vorba de aleși locali sau de funcționari publici.

„Un om, dacă nu-l poți ajuta, măcar să vorbești frumos. Orice problemă are, trebuie să vorbești frumos, îl sfătuiești, îl îndrumi. Nu știe să facă o cerere, îl înveți. Are nevoie de un document, îl ajuți”, a spus primarul ales.

El a arătat că s-a pregătit foarte serios pentru această candidatură, a avut sute de corespondențe cu instituții ale statului, iar singura instituție care nu i-a răspuns a fost chiar Primăria Salcea.

Ezekiel BELȚIC, LIVE la Analiza de Seară Interviul integral cu primarul ales al orașului Salcea, Ezekiel Belțic. Din motive ce țin exclusiv de furnizorul de internet, Live-ul s-a sfârșit brusc! Vă redăm integral emisiunea!

Belțic a explicat că a purtat corespondență cu diverse instituții ale statului astfel încât tot ceea ce transmite electoratului să fie conform adevărului și dreptății și că nu și-a dorit să devină primar al orașului Salcea prin minciună și că a strâns peste 1000 de documente.

El a spus că a solicitat rapoartele Curții de Conturi privind activitatea orașului Salcea, a avut corespondență cu ministerele, cu prefecturile legat de revenirea la statutul de comună a unui oraș.

Belțic a menționat că în rapoarte Curții de Conturi s-a evidențiat că Primăria Salcea a plătit lucrări neexecutate, că Primăria Salcea nu a depus suficiente proiecte pentru a fi finanțate, că a blocat extinderea unor firme din oraș.

El consideră că primarul care a fost în funcție 16 ani putea aduce mai multe fonduri în comună, că putea avea mai multe proiecte aprobate.

Ezekiel Belțic a arătat că dezvoltarea din zona Aeroportului, zona industrială, punerea la dispoziție a societăților comerciale care doresc să investească în orașul Salcea de teren concesionat gratuit unde vor fi aduse utilitățile sunt măsuri care să atragă investitori pe raza orașului Salcea.

„Cred că pentru noi Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare este un pilon important pentru dezvoltarea orașului. Având în vedere aeroportul, era un motiv ca actuala administrație să investească mai mult, să facă mai mult pentru cetățenii orașului Salcea”, a spus Belțic.

El a anunțat că în prima săptămână vrea să reinstaureze respectul, bunul-simț, educația în cadrul Primăriei.

„Fiecare funcționar va fi la dispoziția cetățeanului în fiecare moment al programului de lucru”, a spus primarul ales.

Belțic a menționat că un punct important este revenirea la statutul de comună având în vedere că Salcea nu îndeplinește indicatorii minimali de a fi oraș.

El a spus că deja există un precedent, localitatea Băneasa din județul Constanța care anul trecut a revenit la statutul de comună și că pași procedurali au fost referendum urmat de inițierea unui proiect de lege care apoi a fost adoptat de Parlament și promulgat de președinte.

Totodată, el a arătat că vor exista ședințe în care fiecare funcționar va explica la sfârșitul săptămânii ce activitate a avut și ce sarcini a îndeplinit din cele dispuse la începutul săptămânii, aceste ședințe urmând să fie transmise live.

Belțic a mai anunțat că funcționarii care nu îndeplinesc criteriile vor fi trimiși la cursuri de perfecționare pentru a avea gradul de pregătire necesar, indiferent de vârsta pe care o au.

„Vrei să lucrezi în Primăria Salcea, te califici și lucrezi ca în anul 2020. Nu mai lucrăm ca în anul 2000 sau 1950. Trebuie să ne adaptăm mersului”, a spus Belțic.

Mai mult, va deveni funcțională o aplicație a Primăriei, dar că și pe site se vor publica, zilnic, sumele de bani intrate pe fiecare categorie în parte, precum și chletuielile făcute și natura lor.

El a mai spus că vor fi restituite proprietățile de care cetățenii au fost deposedați ilegal.

Belțic a mai arătat că dorește ca actele de identitate să fie emise de Primăria Salcea întrucât în condițiile actuale un locuitor al orașului are de făcut foarte multe drumuri în Suceava pentru acest act.

Primarul ales a spus că va pune accent pe sprijinirea elevilor astfel încât aceștia să fie stimulați să aibă performanță considerând că educația este foarte importantă pentru dezvoltarea unei comunități.