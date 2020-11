Ion Lungu: Sunt foarte determinat să fac tot ceea ce am promis sucevenilor. Am spus că e ultimul mandat, dar nu mă retrag din politică

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că este foarte determinat să facă tot ceea ce a promis sucevenilor.

El a spus că se ține de cuvânt și că deja se lucrează la ceea ce a promis.

„De când s-au terminat alegerile, am promis grădiniță la Ițcani și deja am mers și am predat amplasamentul. Am promis încălzirea în bazar. S-a făcut licitația și s-a semnat contractul. În fiecare zi punem în aplicare proiectele pe care le avem și pe care le-am promis în campania electorală”, a spus Ioan Lungu.

El a menționat că în ceea ce privește gazul metan în Burdujeni-sat, Delgaz va trebui să facă acele branșări gratuit pentru că s-a dat o lege în acest sens și a anunțat că se intenționează să fie adus gazul metan și pe strada cpt. Grigore Andrei și că va face acest lucru în acest an.

Mai mult, primarul a spus că se lucrează foarte bine la piața George Enescu, se lucrează foarte bine la grădinițele care sunt în lucru.

„Tot ce am promis vreau să mă țin de cuvânt în așa fel încât să tragem concluzia la acest sfârșit de mandat că cetățenii sunt mulțumiți și că nu au să regrete că ne-au votat și am dus la îndeplinire tot ceea ce am promis”, a declarat Lungu.

El a subliniat că el este un om de cuvânt și că vrea să se uite în ochii oamenilor când trec pe stradă.

„Am spus că nu mai candidez la Primărie, că e ultimul mandat, dar nu mă retrag din viața politică. Vreau să mă uit în ochii fiecărui sucevean că mi-am făcut datoria cât am putut la Primărie”, a spus Ion Lungu.

Primarul a spus că acum are în vedere și proiectul complexului sportiv cu sală polivalentă, stadion și bazine olimpice.

„Sala Polivalentă a fost lansată pe orbită și nu se mai poate întoarce”, a spus Lungu care a amintit că a spus că atunci când are „peștele în mână cu Sala Polivalentă”, a doua zi merg pentru stadion.

„Exact asta am făcut a doua zi. Am mers la București, iar în cursul zilei de ieri am depus solicitare pentru finanțarea unui stadion nou”, a declarat primarul.

El a apreciat că Sala Polivalentă, în doi-trei ani va fi gata, iar în ceea ce privește stadionul își dorește ca în acest mandat să fie măcar aprobat pentru finanțare.

„E un proiect al echipei liberale. Lucrez cu domnul Flutur la aceste proiecte, pentru că discutăm de un complex sportiv. Lucrez cu domnul deputat Bălan. Este un proiect al nostru comun, nu este numai al primarului și eu sunt convins că vom face acest complex sportiv”, a spus Lungu.