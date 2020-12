Dan Ioan Cușnir: Vom continua lupta împotriva prăduirii domeniului public și a spațiilor verzi și pentru parcări supraetajate. Suceava ar fi arătat altfel dacă în 2016 Ioan Bălan se lupta mai mult să fie candidatul PNL la funcția de primar

Președintele organizației municipale PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, a declarat la Subiectul Zilei de la News Bucovina că va continua lupta pentru păstrarea domeniului public și a spațiilor verzi în municipiu și a apreciat că Suceava ar fi arătat altfel dacă Ioan Bălan s-ar fi luptat mai mult pentru a fi candidatul partidului la funcția de primar.

„Mă voi lupta și ne vom lupta împotriva prăduirii domeniului public. Ne vom lupta în continuare împotriva prăduirii spațiilor verzi. În continuare vom fi adversarii parcărilor pe spațiile verzi și vom spune în continuare ceea ce spunem de șapte ani: parcări supraetajate de cartier și redarea spațiului verde sucevenilor”, a spus Cușnir.

El a spus că este vorba de principii peste care nu se poate trece.

Dan Ioan Cușnir a arătat că dacă e vorba de persoane are de reproșat liderului PNL Ioan Bălan că nu s-a luptat mai mult să fie candidatul PNL la funcția de primar al Sucevei în 2016.

„I-aș reproșa domnului Ioan Bălan faptul că în 2016 nu a luptat mai mult în interiorul partidului pentru ca dumnealui să fie candidat de primar în Suceava. Cu siguranță, Suceava ar fi arătat altfel dacă în 2016 Ioan Bălan ar fi câștigat Primăria Sucevei și nu Ion Lungu, pentru că Ion Lungu a continuat aceleași metehne cu care era obișnuit. Percepția mea este că dacă Ioan Bălan ar fi luptat în interiorul partidului mai mult în 2016 și ar fi candidat la Primăria Sucevei și ar fi câștigat, ar fi făcut mai mult și mai bine pentru Suceava. Cu siguranță, Ion Lungu și Lucian Harșovschi au făcut ceva, dar au făcut prea puțin, prea târziu și de foarte multe ori grașit pentru Suceava”, a spus Cușnir.

El a arătat că acum PSD Suceava construiește pentru ca în anul 2024 să obțină voturile sucevenilor.

„ A fost o greșeală în trecut, canidatul la Primărie ori nu era în Consiliul local ori nu era președintele organizației municipale. Cazul meu. Eu am candidat la Primărie după ce am fost consilier județean. Consider că mi-am făcut treaba ca și consilier județean.Candidatul la Primărie trebuie să știe mai bine problemele Sucevei și asta o poți face din Consiliul Local”, a spus Cușnir.

El a spus că învață din greșeli.

„Apreciem când suntem trași de mânecă și ni se spune că aia nu e bine. Atâta timp cât dialogul este civilizat și polemica are loc în niște limite stabilite de buna creștere, acceptăm dialogul cu oricine, acceptăm reproșuri, învățăm din greșeli. Asta vom face. Așa vom construi 2024”, a conchis Dan Ioan Cușnir.