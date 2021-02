Primarul Rădăuțiului, Bogdan Loghin, spune direct: Sifonarea banilor publici, subcontractările și o mafie locală au adus orașul în subdezvoltare. Nu e ușor, dar voi face tot ce am promis rădăuțenilor să dezvoltăm orașul

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că sifonarea banilor publici, subcontractările și o mafie locală au dus orașul în subdezvoltare, dar că acțiunile pe care le face alături de o echipă tânără în care are încredere vor duce la ruperea de practicile din trecut și la dezvoltarea municipiului așa cum și-o doresc locuitorii orașului.

Loghin a spus că inclusiv în ceea ce privește deszăpezirea este sabotat de cei care au avut legătură cu fosta administrație.

„La Rădăuți e din cauza sabotajului Servicii Comunale. Dacă acum a trebui să sun eu- am sunat de trei ori ca să dea cu sare prin oraș- au fost momente când sărărița împrăștia sare la zece grade și a fost nevoie să trimitem imediat controlul să vedem ca să facem punctajul imediat. Este unul dintre sabotaje”, a spus Bogdan Loghin.

Primarul a reamintit că la Servicii Comunale, fostul primar, Nistor Tatar, este subinginer pus pe poziție de inginer șef, iar director e Romeo Galan care a rămas de pe vremea lui Nistor Tatar.

„Din păcate, văd că au constuit un cuptoraș și s-au urcat pe cuptoraș să le fie bine. Eu nu aș avea nicio problemă dacă aș fi văzut că treaba ar începe să meargă din punct de vedere tehnic măcar, dacă nu din punct de vedere instituțional.Din păcate, cum avem și cu alte instituții din subordine, sunt probleme de discuții și comunicare”, a spus primarul.

El a menționat că din momentul în care a venit la Primărie a încercat să deblocheze toate lucrurile.

„Am discutat cu șefii de servicii care au în subordine toți angajații. Le-am explicat intenția mea bună și le-am spus că nu există la mine toleranță în ceea ce privește corectitudinea și mersul corect și rapid al lucrurilor din punct de vedere adminitrativ.A fost o perioadă de probă până acum. Am fost și eu în probă pentru ei și ei în probă pentru mine”, a spus primarul.

Loghin a spus că acum este în plin proces de „exorcizare administrativă” pe care a promis-o și care nu este ușor de făcut.

„Este un sistem întreg interconectat care în momentul în care miști într-o parte se mobilizează în cealaltă parte. Mecanismul acesta este greu și infernal. Nu mă plâng, dar vreau să știe toți rădăuțenii că muncind chiar și 11 ore pe zi tot ți se pare că nu mai ajungi la capăt pentru că ei încearcă să blocheze toată activitatea prin anumite tertipuri”, a spus primarul.

El a spus că în aceste luni a vrut să vadă cine se aliniază din punct de vedere al politicii administrative și că a constatat că, din păcate, angajații nu prea dau semne.

„Am încercat, dar majoritatea dintre ei sunt conectați cu fostul primar pentru că au dus-o foarte bine. Mi-a și spus: Voi sunteți niște tinerei. Nu mi-e frică de voi și să nu aveți așteptări de la cei din Primărie pentru că prea bine au dus-o cu mine ca să poată lucra cu voi”, a declarat Bogdan Loghin.

El a spus că va face apel la experiența pe care a acumulat-o ca să se miște lucrurile și să fie bine.

„Certurile nu mai sunt tolerate la noi în Rădăuți. Așteptările sunt atât de mari și asta s-a văzut prin rezultatul votului. De la început mi-am dorit să nu fie gâlceavă și să facem doar treabă. Dar când deranjezi anumite interese se pare că asistăm la ceea ce asistăm în ziua de azi”, a spus primarul.

Loghin și-a exprimat satisfacția că a început să deblocheze unele proiecte și chiar a început cu bine cu un parteneriat cu o fundație care a accesat deja fonduri europene pentru un centru pentru copii cu deficiență mintală pe mai multe ramuri, și autism și Sindrom Down, dar și altele și că a găsit și o locație care va fi renovată cu bani alocați de această fundație

„Am completat anumite proiecte despre care se spune că sunt aproape implementate, ori ele aveau ca bază de dezvoltare drumurile, ori acele drumuri nici măcar nu erau intabulate, fiind la un stadiu mult înapoiat”, a spus primarul.

El a recunoscut că se mișcă treburile foarte greoi pentru că nu colaborează bine cu șefii de servicii.

„Doar mimează, sau te duc pe piste false care ulterior nu vor duce la nimic. Voi rezolva această problemă prin organigrama care urmează să vină, organigramă care este necesară”, a spus Loghin.

El a explicat că a luat modelul Primăriei Oradea, chiar dacă orașul e mult mai mare, dar structura Primăriei este funcțională și chiar șefii de servicii pe care i-a dus acolo și-au luat notițe de la acei funcționari.

Bogdan Loghin a spus că are o echipă, dar că este și o dezinformare fantastică.

„Noi până acum ce am greșit? De când am venit lucrăm și tot îndreptăm prostiile din urmă ale fostului primar. Bineînțeles că nu ai cum să îndrepți când găsești o faptă penală. Domnul Tatar are un dosar deschis tot din partea Primăriei Rădăuți pentru că în ultima zi când a mai fost pe funcție, în 27 octombrie a semnat un contract cu Servicii Comunale unde urma să ajungă, fără acoperire. Și ce să vezi, nici măcar nu a respectat procedura pentru că a depășit limita achiziției directe. Și mai este un contract pentru care urmează să facem plângere penală”, a spus primarul.

El a precizat că este vorba de un contract de lucrări cu Servicii Comunale.

„De asta Rădăuțiul nu a evoluat pentru că doar Servicii Comunale a înghițit banii și sunt doar niște plombe care la primul îngheț sar. Am mai văzut un audit intern și acolo sunt niște lucruri cu semnul întrebării, dar va trebui să cer niște documente. Nu mă voi opri aici pentru că, altfel, niciodată nu se va opri acest flagel”, a spus primarul.

El a mai declarat că nu a făcut aceste dosare din răutate, sau la paritate, ca să fie numărul de dosare egal cu cel deschise din partea lor pentru mine și invers.

„Am făcut pentru că sunt ordonatorul principal de credite și asta trebuie să facem. Sunt multe verificări care pornesc fără prea multe explicații, dar dacă ele se adeveresc trebuie să luăm măsurile ca atare”, a spus Loghin.

El consideră că Rădăuțiul a rămas în această subdezvoltare tocmai din această cauză.

„Eu poate nu am timp, sau nu consider normal să vin toată ziua să mă expun public să explic aceste lucruri. Dar lupta pe care o duc mafia asta la nivel local nu mă secătuiește de puteri, dar îmi face să fie mult mai greu să dau drumul cu adevărat la ceea ce am promis că fac când vin la Primărie”, a precizat primarul.

El a recunoscut că s-a încercat să se ajungă la el prin anumite personaje pentru a discuta

„Să stăm la discuții că poate.. Poate ce? Nu mai liniștim nimic pentru că liniștea asta a dus la subdezvoltarea municipiului. Mie putea să-mi fie foarte bine dacă aveau loc acele discuții, dar, din păcate, pentru cei care sunt conștienți cu ceea ce se întâmplă acolo nu se poate”, a spus Loghin.

El a mai arătat că este încurajat că foarte mulți locuitori au încredere și că abia așteaptă să înceapă dezvoltarea municipiului mai ales că a fost deschisă și varianta ocolitoare.

„Voi face toată lista pe care am promis-o în campanie”, a spus primarul.

El a mai dezvăluit că la Primărie nu se simte în siguranță de loc pentru că nu are încredere în documentele care ajung la el chiar dacă sunt cu semnături.

„Voi rezolva toate aceste probleme. Sunt doar de patru luni, din care una am stat bolnav de Covid. Nu poți face schimbările de pe o zi pe alta.Voi regla prin organigrama pe care o vom aproba în curând, iar din acel moment vă garantez că lucrurile vor merge”, a spus Loghin.

El este convins că șefii de servicii știu în mare parte ce au făcut, știu direcția sa și în mare parte nu vor fi surprize pentru ei când va lua o decizie.

„Nici nu pot lucra cu rugăminți. Când ceri ceva, trebuie să-ți vină de la toate compartimentele soluția finală, nu să te ducă pe niște piste greșite și tu să te sesizezi”, a adăugat primarul.

El a anunțat că în noua organigramă va fi un compartiment special pentru fonduri europene pentru că acum sunt în mai multe servicii și nu fac față și nu au cum să atragă fonduri europene și că în mandatul lui Nistor Tatar au fost zero fonduri europene.

„Voi încerca să aduc Rădăuți de la rubrica „Așa nu!” la rubrica „Chiar se poate” sau chiar „Așa da!” ca să-și respecte astfel cuvântul față de rădăuțeni.

„Voi merge până la capăt. Sifonarea banilor, subcontractările, au adus orașul unde l-au adus. În momentul când te atingi de feliuța fiecăruia, iar aceste feliuțe sunt împărțite în foarte multe locuri, este greu. Eu consider că o parte dintre cei care au făcut parte din acest sistem trebuie să înțeleagă că punând mână de la mână putem dezvolta orașul. Altfel, suntem condamnați la subdezvoltare”, a mai declarat Loghin.

El a mai arătat că nu face cu plăcere sesizările față de faptele pe care le-a constatat, dar că este obligat și că îl „strânge în spate” mai ales atunci când vede repercusiunile și unde ajung rădăcinile.