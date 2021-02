Nistor Tatar spune că atmosfera din Primăria Rădăuți este „ca la pușcărie”/ Cât am fost primar, o singură dată au venit cei de la DNA după o reclamație. La domnul Loghin deja au fost băieții și au cerut documente

Fostul primar PSD al municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că în Primăria Rădăuți angajații sunt timorați, că atmosfera este ca în pușcărie și că șefii de compartimente sunt amenințați cu demiterea.

„Acum la Primărie e ca la pușcărie. Acum când mergi la Primărie crezi că ești într-o zonă unde e o înmormântare. Nu vezi pe niciunul pe nicăieri absolut deloc! Știți că dacă vine o „valoare” din PNL i se face culoar? Știți că nu au voie să stea cu ușile închise? Cum să colaboreze salariații din Primărie cu domnul Bogdan Loghin când îi face șobolani, că „ăștia sunt șobolanii lui Tatar, îi dăm afară din Primărie”? Cum să-și asume șefii de compartimente niște lucruri când spune domnul Loghin că merge cu ei de gât la pușcărie?”, a spus Tatar.

El a arătat că atunci când a preluat mandatul de primar nu am reproșat nimănui nimic.

„ Nu spun că a fost lapte și miere când am fost eu, dar nu a ieșit niciunul cu hârtiile în cap. Nu am făcut chestii din astea”, a spus fostul primar care a menționat că actualul primar nu stă de vorbă nici cu rădăuțenii,

Totodată, el a arătat că nu are nicio problemă cu plângerile pe care i le pregătește primarul actual.

„Cât am fost patru ani primar o singură dată a venit DNA la mine că am avut o reclamație”, a spus Tatar care a spus că a explicat anchetatorilor situația și dosarul a fost clasat.

„La domnul Loghin deja au fost băieții și au cerut documente”, a spus fostul primar.

El a mai spus că Bogdan Loghin l-a reclamat la ANI că ar fi în conflict de interese pentru că a semnat un contract cu Servicii Comunale pentru plombări.

„Îmi asum. L-am semnat.(…) Să-mi scoată toate contractele. Eu nu am nicio emoție. Eu când am plecat de la Primărie, totul am lăsat legal. Nu am făcut niciun matrapazlâc pentru că nu am vrut să fac. Să spună un salariat dacă eu i-am spus să facă ceva ilegal. Nu! Stau foarte liniștit din punctul ăsta de vedere. Nu are decât domnul Loghin să facă hârtii. Eu sunt pregătit și mă duc la DNA”, a spus Tatar.

Fostul primar se întreabă însă de ce la doar trei luni de la preluarea mandatului, primarul actual are deja verificări penale.

„Eu mă întreb însă cum au venit domnii de la Suceava de la Cercetări Penale la el la trei luni de zile. E o performanță asta. Știu doar că au venit cu o listă de documente pe care le-au cerut”, a spus Tatar.