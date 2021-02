Iulian Cimpoeșu, nominalizat de USR pentru funcția de prefect: S-a făcut prea multă tevatură cu filmulețul de prezentare. Voi fi un reprezentant al Guvernului, dar și un reprezentant al cetățenilor

Iulian Cimpoeșu, nominalizarea USR pentru funcția de prefect al județului Suceava a vorbit, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina despre cum s-a pregătit pentru a se implica în administrația publică locală și despre ceea ce își propune să facă din funcția de prefect al județului.

El a arătat că din 2016, după ce a intrat pentru prima dată în politică la 46 de ani, s-a înscris în 2017 și a urmat cursurile Facultății de Administrație Publică de la USV.

„Eu am intrat în politică strict pentru administrația publică locală, pentru a ajuta la dezvoltarea comunității locale. De aia am și candidat la funcția de primar la Șcheia. Acesta a fost țelul meu, să mă implic în administrația publică locală, pe plan local, județean. De aceea nici nu am candidat la Parlament”, a spus Cimpoeșu.

Despre procesul de selecție făcut în cadrul USR a arătat că s-a exagerat în ceea ce privește filmul de prezentare.

„S-a făcut prea multă tevatură pe marginea acelui filmuleț. Practic, s-a dorit inițial intervievarea tuturor candidaților la București. Nu a mai fost timpul necesar, iar în locul acestor interviuri s-a introdus această mini-prezentare video a candidaților”, a spus Cimpoeșu.

El a explicat că unii dintre candidați ar fi fost pentru prima dată în fața Biroului Național.

„Eu, fiind în USR de la înființare, din 2016, și participând la toate acțiunile la nivel național, local, cred că sunt destul de binecunoscut și în Biroul Național”, a spus Cimpoeșu.

El a dezvăluit că a propus ca toate cele nouă CV-uri ale candidaților pentru funcția de prefect de Suceava să fie trimise la București, dar că s-a impus maximum trei pentru că cei din conducerea centrală nu aveau timp la dispoziție.

Iulian Cimpoeșu a spus că din funcția de prefect va fi o „punte de legătură” cu Guvernul și că va face tot posibilul pentru ca investițiile necesare să fie făcute la Suceava.

„Facem tot posibilul. Am relații bune și cu Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și cu Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. Sunt o punte de legătură cu centrul. Pot discuta la orice oră cu ei”, a arătat Cimpoeșu.

El a adăugat însă că peste noapte nu se poate face nimic.

„Vom face presiuni. Vom încerca să facem tot ce e mai bun pentru județ”, a spus Cimpoeșu care a arătat însă înspre cei care au condus județul 30 de ani.

„Au avut timp 30 de ani să pună Suceava pe hartă, dar nu au pus-o”, a precizat viitorul prefect.

„Îi asigur pe suceveni că voi fi nu numai un reprezentant al Guvernului în teritoriu, ci voi fi un reprezentant al cetățeanului din județul Suceava. Sunt deschis dialogului, comunicării și sper să fac lucrurile mai bine decât cred unii că le pot face”, a conchis Iulian Cimpoeșu.