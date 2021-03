Consilierul local USR Dan Nichiforel vrea ca Suceava să se califice între cele 100 de orașe europene care vor reduce emisiile de carbon cu peste 90 la sută până în 2030. Se va elimina poluarea produsă de autovehicule și de sistemele de încălzire

Consilierul local USR Dan Nichiforel a anunțat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că lucrează la un proiect „Suceava-neutru climatic” care își propune ca municipiul să intre în programul-pilot al Uniunii Europene privind reducerea cu peste 90 la sută a emisiilor de bioxid de carbon.

Nichiforel a spus că a venit în Consiliul local Suceava ca să fac o treabă la nivel vestic.

„Am lucrat în Europa, am lucrat în America. Știu să-mi fac meseria. Am venit foarte determinat ca să fac treabă. Acum suntem în poziția de a lucra. Criticăm mai puțin, facem mai mult. Eu am venit cu un spirit nou, un spirit occidental pe care vreau să-l introduc”, a spus consilierul local USR.

El a arătat că deși este nou în Consiliul Local încearcă să intre în ritm astfel încât cetățenii să simtă că se lucrează pentru ei.

Nichiforel a menționat că în prezent există o criză de încredere în rândul populației.

„Este o criză de încredere. Oamenii au așteptat prea mult, oamenii au deziluzii foarte mari în comparație cu așteptările lor și trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor”, a spus Nichiforel.

El a spus că știe că orașul este plin de probleme, dar că trebuiesc luate pe rând și rezolvate.

„Lumea poate să fie și nervoasă că vine un consilier local parcă picat din Lună cu atâta optimism, dar noi trebuie să rezolvăm și această problemă”, a spus Nichiforel care a adăugat că indiferent de partide în Consiliul local sunt oameni de calitate și că acest Consiliu local trebuie să-i facă pe cetățeni să vadă că se lucrează pentru ei, nu cu vorbele, ci cu faptele.

„Eu lucrez la un proiect care poate fi finanțat cu fonduri europene „Suceava-neutru climatic”. Comisia Europeană vrea să selecteze la nivel european 100 de orașe- vor fi trei-patru orașe de fiecare țară- care să devină orașe-pilot pentru celelalte orașe, iar ținta finală este reducerea emisiilor de bioxid de carbon”, a spus Nichiforel.

El a menționat că acum Suceava are două surse principale de poluare cu bioxid de carbon, prima sursă fiind mașinile, iar a doua sursă încălzirea, atât centrala termică, dar și centralele termice individuale.

„Biogazul din centrala termică și gazul metan, prin ardere, generează bioxid de carbon. Aceste emisii de bioxid de carbon trebuie reduse până la 50-60 la sută în următorii zece ani, dar acele orașe și-au luat angajamentul ca până în 2030 să facă programe ca aceste reduceri de emisii de bioxid de carbon să fie între 90 și 100 la sută”, a menționat consilierul local.

El a arătat că primele măsuri deja au fost întreprinse pentru că municipiul are autobuze electrice și nu mai are CET pe cărbune.

El a mai spus că acum Suceava nu are producție, dar are nevoie de producție cu energie verde.

În ceea ce privește încălzirea el a spus că va trebui folosită sursa geotermală la încălzirea locuințelor ce se va face cu pompe de căldură, iar ținta finală o va reprezenta arderea unui combustibil care nu degajă bioxid de carbon, respectiv hidrogen lichid.

„Sunt sisteme, sunt instalații în Europa. La proiectul la care lucrez am oferte cu astfel de instalații.Pe măsură ce facem pași vom informa populația”, a spus Nichiforel.

El a menționat că dorește ca sucevenii să simtă că trăiesc ca în Occident.

„Eu am venit ca să aducem undeva România mai în față și în special locuitorii Sucevei să simtă și ei cum se trăiește în Occident și să se bucure de prosperitatea occidentală”, a spus Dan Nichiforel.