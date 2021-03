Ioan Bălan, în Parlament: Se impune fixarea unei ținte curajoase cum ar fi modernizarea drumurilor de pământ din țară, dar și extinderea rețelelor de gaze pentru populație, proiect inaugurat de Ludovic Orban și Gheorghe Flutur la Suceava

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a susținut, printr-o declarație politică în Camera Deputaților nevoia unei noi etape în programele de dezvoltare locală ce ar trebui să se axeze pe modernizarea drumurilor locale și pe extinderea rețelelor de gaze naturale.

„Îmi aduc aminte cu întristare despre o perioadă nefastă din istoria recentă a țării noastre și de afirmațiile mincinoase ale ultimului premier al PSD, care ținea să se laude, în anul cu cele mai reduse investiții publice, că „a scos țara din noroaie”.”, a spus Balan.

Deputatul liberal a spus că chiar dacă PSD nu mai este la guvernare, trebuie să fie onest și să amintească de unde s-a pornit revigorarea investițiilor publice arătând că în anul 2019 în România încă existau drumuri județene de pământ, care nu fuseseră niciodată asfaltate, iar în Moldova este chiar un drum național acoperit cu piatră și pământ.

„În urmă cu numai un an, Institutul Național de Statistică ne spunea că România are peste 26.000 de km de drumuri de pământ, adică 31% din rețeaua națională de drumuri. Această situație precară a infrastructurii de transporturi este determinată de faptul că puține administrații publice locale au resurse financiare disponibile prin care să angajeze proiecte majore de investiții în modernizarea drumurilor comunale și orășenești. Este drept că, acolo unde primarii au fost harnici, s-au găsit unele soluții, însă, trebuie să recunoaștem că puterea financiară a administrațiilor locale mici este mult mai mică decât necesarul de investiții de care are nevoie infrastructura”, a declarat parlamentarul sucevean.

Ioan Bălan a amintit că începând cu anul 2020, Guvernul PNL a plătit la timp, indiferent de culoarea politică a administrației, toate proiectele de investiții utile pentru oameni și a recunoscut că, PNL a impus și standarde de calitate pentru lucrări, fiind acoperite la plată numai acele proiecte făcute cum trebuie.

„Este motivul pentru care în anul 2020 am avut cel mai mare nivel al investițiilor publice din ultimii 10 ani, atât la nivel central, cât și la nivelul comunităților locale. Anul 2021 vine cu vești și mai bune și cu o țintă de investiții mai curajoasă, de peste 62 de miliarde de lei, fără a lua în calcul și eventuale alte finanțări nerambursabile ce se vor accesa de la Uniunea Europeană”, a spus deptatul sucevean.

El subliniază că în acest context favorabil dezvoltării României, crede cu putere că se impune ca Guvernul și Parlamentul să prioritizeze două axe majore pentru investițiile publice la nivelul comunităților locale.

Astfel, Ioan Balan consideră că e nevoie în primul rând ca proiectul de extindere a rețelelor de gaze pentru populație, inaugurat de Ludovic Orban și Gheorghe Flutur în anul 2020 în județul Suceava să fie accelerat și extins cât mai rapid la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, pentru a reduce costurile de încălzire a locuințelor pe timpul iernii.

„De asemenea, fixarea unei ținte curajoase, cum ar fi aceea a modernizării majorității drumurilor comunale sau orășenești, care astăzi sunt acoperite de pământ, ar trebui să fie una dintre axele majore de investiții pentru următorii 4 ani. Nu putem să vorbim despre eliminarea abandonului școlar, dacă micuții merg prin noroaie până la școală. Nu putem să ne păstrăm tinerii la sat, dacă nu au cele mai importante condiții de viață. Nu vom aduce niciodată investitori în micile orașe și comune, dacă drumurile și utilitățile nu vor fi la standarde europene. Așadar, de aceste investiții depinde în mod covârșitor standardul de viață al fiecărui român”, a conchis Ioan Bălan.