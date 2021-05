Ioan Stan, sceptic că actuala guvernare va putea implementa PNRR mai ales că proiectele trebuie finalizate până în 2026 sub sancțiunea returnării banilor primiți de la UE

Președintele organizației județene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, și-a exprimat, miercuri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, neîncrederea că actuala guvernare va reuși să implementeze proiectele pe care le propune prin PNRR și a atras atenția că dacă lucrările nu vor fi finalizate până în 2026 banii primiți de la UE vor trebui returnați imediat.

Ioan Stan a spus că PNRR a fost anunțat „cu mare spectacol” de președintele Klaus Werner Iohannis, că ar fi reușit să aducă 80 de miliarde de euro, de parcă erau și în pungă, adăugând că la acele negocieri România a luat o sumă mult mai mică decât ar fi fost normal având în vedere suprafața teritorială, suprafața și nevoia de investiții în infrastructura esențială.

Senatorul a adăugat că din suma anunțată inițial, s-a ajuns la 29,2 miliarde de euro din care 14 miliarde de euro este suma nerambursabilă și că PNRR a fost respins până acum de trei ori urmând ca până la sfârșitul lunii mai să fie depus acest proiect.

Ioan Stan crede că Uniunea Europeană, pentru a nu afecta Mecanismul European, va accepta și acest plan al României, indiferent sub ce formă.

„Noi am cerut ca PNRR să fie prezentat și dezbătut în Parlament și eventual, îmbunătățit. Am fost refuzați. Am amenințat cu acea grevă parlamentară, iar în urma vizitei făcute de domnul Cîțu la Bruxelles i s-au dat două recomandări. Una bună:mergeți cu PNRR în Parlament și una proastă: înghețați salariile și pensiile pentru următorii doi ani”, a spus Ioan Stan.

El a mai arătat că dacă prin PNRR nu se vor face investițiile de 14 miliarde de euro până în 2026 se vor returna banii înapoi.

Potrivit lui Stan, dacă până în anul 2026, autostrăzile A 7 pe tronsonul Ploiești-Pașcani și A 8, pe anumite tronsoane, incluse în PNRR nu sunt finalizate, vor fi returnați banii imediat.

„Dai până la ultimul cent banii înapoi, dar nu când spui că îi ai, ci imediat”, a spus Ioan Stan care crede că dacă se va ajunge într-o asemenea situație probabil că statul va fi nevoit să vândă mai multe active.

„Cred în PNRR, dar la modul cum se mișcă acum, nu”, a mai spus Ioan Stan..