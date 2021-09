Fostul prefect Iulian Cimpoeșu spune că lasă o situație „îmbunătățită” la examinarea pentru permisul auto: După luni de zile de telefoane și adrese am obținut trei posturi suplimentare în schema de personal

Fostul prefect de Suceava Iulian Cimpoeșu a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că după cele șase luni de mandat lasă o situație „îmbunătățită” la Serviciul de Înmatriculări și Permise auto pentru că a reușit suplimentarea schemei de personal cu încă trei posturi și că pentru unul dintre posturi deja se fac formalitățile pentru angajare.

„După luni de zile în care am tot dat telefoane, am trimis adrese la minister am obținut trei posturi suplimetare în schemă. Deja se fac hârtiile pentru primul om, un băiat de la Jandarmerie”, a spus Cimpoeșu.

El a menționat că cele 8-9 posturi pe care le ocupă persoanele acuzate de fapte de corupție rămân blocate până la finalizarea procedurilor judiciare pentru că asta este legislația actuală.

„Nu am rezolvat situația, dar este îmbunătățită”, a spus fostul prefect.

El a arătat că dacă nu se suplimenta schema de personal se bloca din nou total acest serviciu.

Iulian Cimpoeșu a menționat că în județ au mai fost aduși examinatori din alte județe care au stat câte o săptămână.

„Am mai avut și oameni trimiși din țară din aproape toate județele. E foarte greu ca un prefect să aprobe să renunțe la un om să-l trimită în Suceava cu diurnă și cazare”, a spus Cimpoeșu.