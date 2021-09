Dan Ioan Cușnir, mesaj tranșant după primul an din „valul 5” cu Ion Lungu primar: Voi lupta în continuare pentru ca Suceava să se dezvolte. Alternativa este să plecăm capul și să lăsăm corupția și incompetența să ne conducă

Liderul PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, a transmis, luni, la un an de la alegerile locale din 2020 că va continua lupta pe care o are cu actuala administrație pentru dezvoltarea Sucevei pentru că altfel există alternativa ca să fie lasate corupția și incompetența să conducă.

Vă prezentăm integral mesajul transmis de Dan Ioan Cușnir către suceveni:

„Dragi Suceveni, a trecut fix 1 an de la alegerile locale din 2020, a trecut primul an din valul 5 de Ion Lungu la conducerea Primăriei Suceava. Valul 5 de administrație Lungu/Harșovschi pare să fie mai dăunător Sucevei decât valul 4 al pandemiei Covid 19. Un val de pandemie durează 2-3 luni în timp ce un val de administrație Ion Lungu durează 4 ani pe care nu-i mai putem recupera.

Va scriu azi căteva rânduri despre viața noastră, despre Suceava, despre noi.

Voiam să vă scriu despre cât de dezamăgit sunt de realizările ultimului an de administrație Lungu/Harșovschi, dar îmi dau seama că e degeaba. E o retorică de care m-am plictisit. O tot spun de ani de zile și degeaba. De ani de zile tot contest deciziile păguboase ale administrației, mă lupt în Consiliul Local al orașului nostru să se facă proiecte valoroase, în loc de proiecte care cumpără voturi, și mă zbat pentru ca nouă să ne fie mai bine aici în orașul nostru. Și e clar că ceva nu merge sau că nu am făcut destul.

Criticile sunt aceleași, discuțiile sunt aceleași, proiectele pentru Suceava sunt aceleași și orașul nostru stă pe loc în timp ce alte orașe se dezvoltă, cresc nivelul de trai al cetățenilor și au o administrație competentă, care lucrează pentru cetățeni. Noi, în loc să avem o calitate crescută a vieții, îl avem pe Lungu, din păcate.

Dar asta știm deja. Că Lungu nu face mai nimic pentru Suceava deja știm. Așa că azi nu mai vreau să vorbesc despre asta. Aș vrea să vorbesc despre noi. Noi cei care trăim aici, ne creștem copiii aici, ne petrecem timpul liber aici, ne clădim profesia aici, vrem să ieșim la pensie aici și spunem cu fruntea sus că suntem mândri că suntem suceveni.

Mi-ar plăcea să stau mândru în fața unui clujean și să-i spun ”să vezi ce frumos e în Suceava” sau în fața unui orădean să-i spun ”centru Sucevei este minunat, trebuie să-l vezi”. Voi când ați spus asta ultima dată? Când a fost ultima dată când ați spus cu mândrie că aveți un oraș frumos? Când ați spus ultima dată că nivelul de trai v-a crescut? Când a fost ultima dată când v-ați uitat la clădirea primăriei și ați zămbit autentic?

Eu pentru asta lupt. Am pierdut, am picat, am fost lovit și tot în jurul meu s-a dărâmat. Și tot stau azi aici și strig ”Jos Lungu!”. Pentru că „Biruința nu este obligatorie. Obligatorie este lupta!”, spunea atât de frumos Nicolae Steinhardt. Pentru că e important să lupți pentru credințele tale, pentru că știu că se poate face treabă aici în Suceava, pentru că noi, sucevenii, merităm mai mult. Și pentru că vreau să mă uit în ochii copiilor mei și să le spun că orașul lor îi așteaptă. Cu oportunități, cu o economie puternică, cu salarii competitive, cu evenimente culturale și sociale de calitate, cu un trai confortabil, cu infrastructură dezvoltată, cu multe și multe alte lucruri pe care ni le dorim de la draga noastră Suceava.

Așa că eu voi lupta. Și sper să luptați și voi cu mine. Pentru că alternativa este să plecăm capul și să lăsăm corupția și incompetența să ne conducă. Și eu asta n-o să accept niciodată. Și cred că nici tu. ”