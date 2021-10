Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu, după demiterea Guvernului Cîțu: Cea mai onorabilă soluție este cea a alegerilor anticipate

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu a declarat, marți, după demiterea Guvernului că Florin Cîțu a primit ceea ce merita și consideră că singura soluție corectă este organizarea de alegeri anticipate.

„Moțiunea a trecut. Din păcate, dezbaterile au fost un dialog al surzilor. PNL și Guvernul Cîțu primesc cu mâna cu care au dat. Nu a existat nicio minimă disponilitate de a asculta și ceea ce solicitam noi. La legea bugetului de stat nu am fost băgați în seamă deși am propus amendamente necesare și la care am lucrat”, a spus Pușcașu.

El a apreciat că în ședința Parlamentului Florin Cîțu și-a vărsat umorile în fața unui electorat deja scârbit.

„Dacă vom fi invitați la consultări vom avea propria noastră propunere. Vom oferi o alternativă. Nu facem nicio alianță politică, dar vom susține orice variantă care poate fi beneficiă pentru țară dacă se va profila pe felul nostru de a face politică”, a spus Pușcașu.

El a spus că AUR este pentru alegeri anticipate.

„Deși și PSD spune că vrea anticipate nu cred că se va ajunge pentru că nu există voință politică de restartare. Ar fi cea mai onorabilă soluție”, a mai spus deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu.