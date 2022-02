Senatorul Ioan Stan: PSD a intrat la guvernare pentru a opri dezastrul guvernărilor de dreapta. Florin Cîțu a avut ocazia să se afirme când a fost premier, timp în care toată lumea s-a convins ce și cât poate să facă.

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, marți, printr-un comunicat de presă, unele clarificări legate de ultimele afirmații cu privire la PSD ale președintelui PNL, Florin Cîțu, subliniind că PSD se înțelege în Guvern bine cu reprezentanții PNL și nu este interesat de ceea ce face Florin Cîțu la partid.

„De la început trebuie să spunem că am intrat la guvernare pentru a rezolva problemele oamenilor, nu pentru a ne certa cu PNL. Deși ar fi fost mai comod să rămânem în opoziție, partidul nostru a luat decizia de a intra la guvernare pentru a opri dezastrul guvernărilor de dreapta și pentru a veni cu soluții pentru problemele strigente ale românilor. Drept pentru care, considerăm că PSD este parte a soluției, nicidecum a problemei. Pentru asta am venit la guvernare, nu ca să ne certăm cu domnul Cîțu!”, a declarat Ioan Stan.

El a adăugat că pe cei din PSD nu-i interesează „dialogul pe contre” cu Florin Cîțu.

„Ne interesează mult mai mult dialogul cu cetățenii și livrarea de soluții pentru aceștia. Și pentru a fi cât se poate de clari, subliniem că în Guvern, colaborăm bine cu cei de la PNL, iar ce face domnul Cîțu la partid, nu ne interesează”, a precizat Stan.

Senatorul Ioan Stan a menționat că din momentul intrării la guvernare, PSD s-a concentrat pe acțiunile care răspund nevoilor cetățenilor.

„În consecință, am introdus imediat pachetul social, am majorat salariul minim pentru salariații din sectorul privat și am majorat alocațiile pentru copii. Ba mai mult, în una din zilele în care domnul Cîțu ataca PSD, răspunsul nostru a fost conferința de presă în care ministrul Agriculturii a anunțat măsuri de peste 14 miliarde de lei destinate micilor fermieri români. Aceasta este diferența: domnul Cîțu e cu scandalul, noi cu soluțiile”, a spus Ioan Stan.

El a mai declarat că din acest motiv, chiar în sectoarele care nu țin de miniștrii PSD, social-democrații au livrat soluții pentru cetățeni, cum s-a întâmplat în cazul facturilor la energie și a menționat că măsurile de la 1 februarie nu ar fi fost luate dacă nu exista inițiativa PSD-ului în acest sens.

„Din păcate, în tot acest timp, unii membri ai PNL, evident că nu toți, s-au ținut numai de scandaluri politice și de atacuri la adresa miniștrilor noștri, acestea fiind niște atitudini fără rost, fără sens, care nu au rezolvat nimic din problemelor românilor. Și să nu uităm că domnul Cîțu a avut ocazia să se afirme când a fost premier, timp în care toată lumea s-a convins ce și cât poate să facă…”, a concluzionat Ioan Stan.