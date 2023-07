Gheorghe Flutur, decepționat de decăderea liderului PSD Suceava, Ioan Stan, îl invită totuși la construcție: Să dovedim că suntem în coaliție de guvernare!

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a exprimat, sâmbătă, dezamăgirea de decăderea liderului PSD Ioan Stan după ce acesta a transmis un comunicat de presă în care minimizează toate realizările administrației județene PNL Suceava.

„Domnule Stan, nu o sa vă dau o replică, o sa vă chem la construcție. Lumea zice că suntem în coaliție de guvernare și cred că trebuie să dovedim acest lucru. Haideți să găsim resurse financiare pentru modernizarea Drumului Național din Vama Siret, care se deteriorează din cauza tirurilor care tranzitează zona! Sau să găsim bani pentru facultatea de medicină de la Suceava, să finalizăm punctul de frontieră Siret pentru a scurta timpii de așteptare în vamă, sa găsim bani pentru îndiguirea zonelor cu risc la inundații! Sunt doar câteva domenii unde cred că ar trebui să puneți umărul alături de noi”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a arătat că a înțeles din comunicatul senatorului PSD Ioan Stan, că administrația județeană liberală nu a făcut mai nimic în județ.

„Înțeleg că, după gândirea dumneavoastră, nu noi am modernizat Spitalul Județean, nu noi am promovat zona turistică a județului Suceava și brandul Bucovinei. Ce face politica din unii oameni… Chiar atât de jos să coborâți nu m-am așteptat. Totuși, vă invit la construcție și dezvoltare a județului Suceava chiar în an de campanie electorală”, a concluzionat Gheorghe Flutur.

CITEȘTE ȘI Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, sare în apărarea deputatului Gheorghe Șoldan: Domnul deputat Şoldan are dreptate, oricât ar încerca cei din PNL să-l scoată basma curată pe şeful lor de partid