Motocicliști din Suceava au fost pentru o zi ajutoarele lui Moș Crăciun

Grupul de motocicliști STRĂJERII Motorcycle Friends SUCEAVA și prietenii lor au ieșit să oferte zâmbete și bucurie celor mici și celor mari pe esplanada Casei de Cultură.

Pentru că vremea a permis o plimbare cu motocicleta, costumați în Moș Crăciun, membrii grupului, cu motoarele turate, au făcut un tur de oraș apoi au fost primiți cu entuziasm la Târgul de Crăciun din centrul orașului, unde au împărțit daruri.

Este pentru al doilea an consecutiv când Moș Crăciun a ales ca grupul STRĂJERII M. F. SUCEAVA să-i fie de ajutor și să împartă, în centrul orașului, daruri către copiii.

Acestora li s-au alăturat în acest an atât cluburile prietene THRACVM R. C. SUCEAVA, NORTH GANG RIDERS M. C. SUCEAVA, dar și numeroși alți motocicliști din oraș dornici de o plimbare și de a face un gest frumos în prag de sărbătoare.

În tura lor au atras privirile fericite ale tuturor, au turat „renii de metal” pentru a alunga spiritele rele, au făcut poze și au dăruit fericire tuturor celor cu care s-au întâlnit.

Motocicliștii suceveni doresc tuturor un Crăciun Fericit, un An Nou cu bine și Asfalt uscat în sezonul ce va urma.