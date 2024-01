Gheorghe Flutur, prudent privind scenariul prin care Klaus Iohannis ar prelua interimar președinția Consiliului European: E o ipoteză de lucru

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a fost prudent, joi seara, într-un interviu la TVR info privind scenariul prin care Klaus Iohannis ar prelua interimar președinția Consiliului European după ce actualul președinte, Charles Michel, a anunțat că intenționează să candideze pentru un loc de europarlamentar și că va demisiona din funcție.

Flutur a spus că acest scenariu nu a fost discutat în PNL precizând că din 3 ianuarie și până astăzi conducerea PNL a avut trei ședințe de campanie.

„Este o știre interesantă. O ipoteză de lucru. Nu am discutat. Noi suntem foarte prudenți. Am văzut în spațiul public un fel de interpretare că liberalii ar fi foarte bucuroși. Noi vrem să fim extrem de pragmatici pe ceea ce se întâmplă. Faptul că este pronunțat numele președintelui Klaus Iohannis asta înseamnă că președintele și-a creat un nume și în dreptul domniei sale stabilitate pentru România. Cred că se leagă multe lucruri în cele două mandate ale lui Klaus Iohannis referitoare la România cu toate frământările interne. Stabilitate politică a fost chiar, uneori, cu prețul acestei alianțe care am făcut-o noi, stânga și dreapta”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a declarat că acest scenariu nu a fost discutat în interiorul PNL.

„Nu punem pe agenda de lucru noi așa ceva. Asta s-a întâmplat și e o ipoteză. Vom face analize pentru că suntem partid la guvernare, dar noi avem acum alte urgențe interne și nu vrem să discutăm provocările astea”, a spus Flutur.

El a arătat că PNL face parte din grupul politic european cel mai mare, PPE și are președinția Comisiei Europene și că posibilia demisie a președintelui Consiliului European, Charles Michel, care să meargă să candideze în Belgia pentru un mandat de europarlamentar, va lăsa un loc liber pentru o perioadă de timp.

„Faptul că se discută și în presa internațională e un lucru lăudabil. Eu cred că România are de câștigat. Președintele acestei țări și ajungă, chiar și interimar. Eu sunt convins că președintele Klaus Iohannis merită și are șanse să fie președinte (al Consiliului European n.r.) chiar pentru un mandat întreg”, a spus Flutur.

El a reiterat că PNL nu a discutat despre acest subiect, în prezent fiind preocupat între altele de organizarea în 6-7 martie la București a Congresului PPE care este și ocazia pentru lansarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.

Flutur a spus că se bucură că în presa internațională Klaus Iohannis este văzut ca un favorit pentru această poziție fiind pe o așa numită listă scurtă prezentată de o publicație americană, alături de foștii premieri ai Italiei, Mario Draghi și al Luxemburgului, Xavier Bettel.

Gheorghe Flutur a comentat și susținerea pe care premierul PSD Marcel Ciolacu a afirmat-o față de această posibilă numire a lui Iohannis.

„Ca om politic, dar și ca român trebuie să te bucuri și să susții ca țara ta să fie reprezentată la vârf. Cum să nu fii de acord ca România să aibă o asemenea reprezentare. Acum când și cum s-ar întâmpla eu aș fi de acord să negociem și pentru un mandat întreg, dar dacă e nevoie și de o asemnea conjunctură este opțiunea președintelui Klaus Iohannis”, a spus Flutur.

Potrivit Tratatelor UE, președintele Consiliului European este ales pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi înnoit o singură dată, dar nu este prevăzută o procedură de alegere a unui lider pentru restul de mandat în cazul vacantării postului întrucât, în mod normal, atribuțiile președintelui Consiliului European ar reveni președintelui sau premierului statului care asigură președinția rotativă a Consiliului European.