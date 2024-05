Gheorghe Șoldan, la Șcheia, alături de Cristinel Burac:  Voi fi un președinte de Consiliu Județean care se va implica activ pentru a dezvolta fiecare localitate împreună cu administrațiile locale

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a participat, sâmbătă, la Șcheia, împreună cu candidatul PSD la funcția de primar, viceprimarul Cristinel Burac, la o întâlnire cu sute de localnici.

„Cristinel Burac va fi noul primar de la Șcheia, și nu o spun doar pentru că am văzut sondajele, ci pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care sunt total nemulțumiți de ritmul de dezvoltare al comunei. Ce motive ar putea invoca după 20 de ani administrația liberală a comunei care se află la doar un pas de municipiul Suceava și are unul dintre cele mai mari bugete din județ?”, s-a întrebat Șoldan.

El s-a mai întrebat și care ar putea fi argumentele celor care vin în fața locuitorilor comunei Șcheia, când și primarul, și șeful Consiliului Județean sunt din același partid și conduc de-o veșnicie.

„Lucrurile au început să se miște în ultimii ani, după ce Cristinel Burac a devenit viceprimar și, alături de echipa lui de consilieri, a avut un cuvânt de spus în Consiliul Local. A inițiat și s-a implicat în multe proiecte pentru comunitate, deși funcția de viceprimar îi limita atribuțiile”, a spus Șoldan.

El a subliniat că viceprimarul Cristinel Burac este un om dedicat comunității, cu drag de oameni și de comuna lui, cunoaște problemele comunei și are proiecte pregătite pentru toate cele cinci sate – Șcheia, Sfântu Ilie, Mihoveni, Trei Movile și Florinta – fiind convins că se pot găsi fonduri pentru a pune în practică multe dintre aceste proiecte încă din primul mandat, proiecte gândite și scrise pentru oamenii din comuna Șcheia, în primul rând.

„I-am asigurat pe cei aproximativ 300 de oameni cu care m-am întâlnit în această după-amiază la Conacul Domnesc că echipa PSD Suceava va fi alături de viitorul primar, Cristinel Burac. Au luat cuvântul astăzi și doi dintre primarii din echipa mea: Ioan Pavăl, de la Dumbrăveni, care de 20 de ani face administrație performantă și a transformat comuna într-una dintre cele mai frumoase, și Gheorghe Fron, de la Cornu Luncii, primarul cu cele mai multe proiecte din județ. Sunt exemple ale unor primari care au reușit în comunitățile lor și care sunt alături de Cristinel Burac. Iar eu voi fi un președinte de Consiliu Județean care se va implica activ pentru a dezvolta fiecare localitate împreună cu administrațiile locale. Pentru că doar așa putem vorbi de dezvoltarea sănătoasă a unui județ. Avem nevoie doar de susținerea dumneavoastră pe 9 iunie”, a transmis Gheorghe Șoldan.