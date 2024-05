Gheorghe Șoldan vrea să pună cu adevărat în valoare potențialul comunei Cacica alături de Dinu Radu Ciuc, candidatul PSD la funcția de primar

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sute de locuitori din Cacica au participat, sâmbătă, la o întâlnire cu candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, și cu candidatul PSD la funcția de primar al comunei, Dinu Radu Ciuc.

„Cacica are un potențial turistic foarte mare și ar putea fi regina Bucovinei”, a afirmat în cadrul întâlnirii candidatul PSD la funcția de primar al comunei, Dinu Radu Ciuc.

Deputatul PSD Gheorghe Șoldan și candidat al partidului la funcția de președinte al CJ Suceava consideră căs -au făcut prea puține investiții de-a lungul anilor în Cacica, iar problemele localnicilor sunt multe și de demult.

„Cacica are nevoie de un alt ritm de dezvoltare, iar Dinu Radu Ciuc, care a dezvoltat alături de familie și de alți asociați una dintre cele mai importante unități de turism din localitate, are viziunea unei stațiuni care să se modernizeze într-un ritm susținut. Și să ajungă, de ce nu, la faima de odinioară a stațiunii balneoclimaterice de interes național din perioada interbelică”, a spus Șoldan.

El a menționat că în fața celor 250 de oameni care au fost prezenți la Casa Domnească, Dinu Radu Ciuc a vorbit despre exemplul de la Dorna Arini, acolo unde peste câteva zile se va deschide cea mai modernă stațiune balneoclimaterică din bazinul Dornelor, o investiție de 4 milioane de euro, din fonduri europene, un proiect al primarului PSD, Dănuț Candrea.

Dinu Radu Ciuc a subliniat astfel ce înseamnă o administrație performantă și a venit și cu exemplul comunei Cornu Luncii, care e condusă tot de un primar PSD, făcând paralele dintre școala de acolo, care e independentă energetic și are table inteligente, și școala de la Cacica, care are încă are podele din lemn.

„O fi actualul primar ”de treabă”, cum i-au spus unii oamenii din comună, dar, așa cum puncta foarte bine Dinu, Cacica are nevoie de un Primar care Să Facă Treabă. Și, credeți-mă, e de treabă la Cacica, pentru că aceasta se află într-un cadru natural de vis, cu biserici frumoase, cu oameni gospodari, cu tradiții și, nu în cele din urmă, cu Salina Cacica și mina de sare”, a adăugat Șoldan.

Potrivit acestuia, mina, obiectivul turistic, este la Cacica, salina unde se exploatează sarea, singura sare recristalizată din România cu o puritate de 99,9%, pe raza localității Pârteștii de Jos.

„Majoritatea angajaților sunt însă din Cacica și știu că salina e aproape de colaps financiar, însă, din vara anului trecut, am reușit, împreună cu Ministrul Economiei, să găsim o soluție pentru a o salva de faliment. Vorbim de un proiect care va fi implementat în perioada următoare, o investiție de patru milioane de euro în retehnologizarea instalației de preparare a sării. Nu sunt vorbe de campanie, sunt realități, și oamenii din Cacica le știu foarte bine”, a spus Șoldan.

El este convins că alături de Dinu Radu Ciuc va putea vorbi peste patru ani de o dezvoltare reală la Cacica, dar și în județul Suceava.

„Pentru acest lucru avem nevoie, însă, ca pe 9 iunie să fiți alături de noi în număr cât mai mare”, a transmis cu încredere Gheorghe Șoldan.

CMF: 21240002