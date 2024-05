Gheorghe Flutur, la Broșteni, alături de primarul Alexandru Hurjui a anunțat proiectele pentru „Broșteni la Autostradă”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și deputatul Angelica Fădor au participat, luni, la Broșteni, în sala Casei de Cultură, alături de aproape 300 de localnici la lansarea candidaturii pentru un nou mandat a primarului liberal Alexandru Hurjui.

Primarul Alexandru Hurjui este foarte iubit de oamenii din Broșteni și foarte apreciat, a spus președintele Flutur care a cerut locuitorilor din Broșteni să îl voteze pe primarul Hurjui pentru faptele sale, pentru proiectele făcute.

„Broșteniul s-a schimbat la față, are apă-canal, are drumuri bune, are școli modernizate. Chiar azi a semnat un proiect pentru modernizarea a 14 km de drumuri din oraș, prin Programul „Anghel Saligny”, iar viitoarele proiecte sunt legate de Broșteni la autostradă”, a spus președintele PNL Suceava.

Președintele Flutur a vorbit despre Autostrada Unirii Iași – Târgu Mureș, de faptul că Broșteni este la 30 km de aceasta și a sugerat primarului să revizuiască PUZ-ul orașului, să caute locuri pentru investitori, cu prioritate pentru localnici, dar și locuri pentru zone de agrement.

El a văzut că primăria are pregătite proiecte pentru amenajarea falezei Bistriței, pentru realizarea de locuri de panoramă pentru a pune în valoare peisajul, pentru modernizarea drumului pe Neagra Broșteniului spre Dârmoxa.

„Cel mai important factor este calitatea oamenilor și avem exemplu echipa de consilieri, mulți dintre ei oameni de afaceri, care reprezintă toate zonele orașului și categoriile sociale”. „Sunt optimist”, a încheiat Flutur. „Broșteni va avea primar liberal și o dezvoltare pe măsură”, a spus Gheorghe Flutur.

