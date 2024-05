Lucian Harșovschi spune că va continua să prezinte proiecte și nu să arunce cu mizerii cum fac contracandidații săi

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, a respins, miercuri, informațiile vehiculate de adversarii politici și a spus că nu a fost chemat nici la DNA și nici la o altă unitate de parchet și că acuzele privind casele pe care le-ar fi achiziționat celor din familie sunt „mizerii”

„Nu am fost în vizită la DNA. Am văzut și eu acuzele. Nu am fost nici la DNA, nici la Poliție și nici la alt parchet în această perioadă. La DNA n-am fost chiar niciodată. Eu văd că unii înțeleg să-și facă campanie electorală cu mizerii. Eu am spus clar în această campanie electorală nu voi discuta deloc, sau deloc spre puțin despre ceilalți contracandidați. Voi discuta de proiecte pentru că sucevenii vor să vadă ce poți să faci pentru ei și nu să arunci cu mizerii în ceilalți”, a declarat Lucian Harșovschi.

El a spus că poate înțelege atacurile la persoana sa, dar nu și pe cele la adresa familiei sale.

„Când cineva îți atacă familia este destul de rău. Mi-am sunat părinții și mi-am cerut scuze când am văzut acele atacuri și le-am spus că trebuie să mai îndure puțin. Nu e normal să fie astfel de atacuri. Eu ca viceprimar am demonstrat ce am putut face. Uneori mi-am depășit limitele pentru că am fost o persoană implicată și sunt sigur că sucevenii vor vedea după 9 iunie aceste lucruri în continuare pentru că vorbim de proiecte, de investiții și nu de mizerii politice”, a spus viceprimarul.

El a subliniat că părinții săi au muncit și și-au cumpărat o casă.

„Nu Lucian Harșovschi le-a cumpărat casa. Nu Lucian Harșovschi a cumpărat case vecinilor. Eu am o familie. Am grijă de familia mea, de copii, de soție și dacă pot ajuta, ajut și pe ceilalți apropiați, dar în niciun caz nu a cumpărat Lucian Harșovschi case surorilor, cumnaților sau părinților”, a spus viceprimarul care a menționat că atunci când s-a născut părinții săi aveau deja un apartament.