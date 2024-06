Gheorghe Șoldan, alături de Traian Andronachi în piața auto din Rădăuți: Suntem determinați să aducem schimbarea de care Rădăuțiul și județul Suceava au nevoie.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost duminică dimineața la piața auto din Rădăuți, împreună cu Traian Andronachi, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului.

„Am întâlnit sute de oameni, am stat de vorbă, ne-am strâns mâinile, am făcut fotografii, le-am împărțit pliante cu planul de dezvoltare a județului, cu proiectele lui Traian pentru Rădăuți și, în unele cazuri, am discutat probleme punctuale”, a spus Șoldan.

El a remarcat că toate discuțiile au subliniat dorința reală pentru o schimbare.

„Reacțiile oamenilor au fost clare: au încredere în mine, în Traian și în viziunea noastră. Cu doar 7 zile rămase până la alegeri suntem determinați să aducem schimbarea de care Rădăuțiul și județul Suceava au nevoie. 9 iunie se apropie, iar împreună putem transforma această zi într-o victorie pentru Rădăuți și pentru județul Suceava”, a mai spus Șoldan care vrea ca 9 iunie să fie Ziua Schimbării.

Comandat de PSD FILIALA Suceava, cod AEP 21240002