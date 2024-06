Lucian Harșovschi: Pentru că știm ce se poate face și știm exact ce avem de făcut, vom construi trei noi grădinițe în mandatul 2024-2028, în cartierele Centru, Obcini și Ițcani.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PNL la funcția de primar al Sucevei, viceprimarul Lucian Harșovschi, spune că investiția în educație, este o investiție în viitor, în viitorul copiilor.

„Educația reprezintă unul dintre principalele obiective ale noastre, motiv pentru care ne luăm angajamentul de a investi în continuare în generațiile viitoare!

Pentru că știm ce se poate face și știm exact ce avem de făcut, vom construi trei noi grădinițe în mandatul 2024-2028, în cartierele Centru, Obcini și Ițcani”, a spus Lucian Harșovschi.

El a spus că la Grădinița cu Program Prelungit la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava este deja emisă autorizația de construire.

Potrivit acestuia municipalitatea este în faza de expropriere pentru a intra în posesia celor 14 garaje, iar terenul va fi folosit pentru construcția grădiniței.

Linia de finanțare pe care se lucrează este Prioritatea 6 din cadrul Programului Regional NE 2021-2027.

Imobilul va fi alcătuit din două tronsoane separate de un rost seismic, tronsonul principal va avea regimul de înălțime D+P+2E+E3 retras, iar tronsonul secundar va avea regimul de înălțime D.

Pentru Grădinița cu Program Prelungit de la intersecția străzilor Mesteacănului și Duzilor din cartierul Obcini a fost elaborat studiul de fezabilitate și se așteaptă avizele Poliției și ISU.

Grădinița va avea ca scop să găzduiască 8 grupe de copii, fiecare având un număr max de 20 de preșcolari pe grupă.

Linia de finanțare pe care lucrăm este Prioritatea 6 – O regiune educată, din cadrul Programului Regional NE 2021-2027.

Construcția va avea regimul de înălțime demisol+parter+1.

La Grădinița cu Program Normal la Școala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” de pe str. Epaminonda Bucevschi nr.5 din cartierul Ițcani, regimul de înălțime va fi P+1E.

Aceasta va avea 4 săli de grupă, teren de sport, teren de joacă și dotări pentru spațiile de joacă, fiind o investiție ce va fi realizată cu sprijinul Ministerului Educației.

„Sunt proiecte realizabile, pe care vom reuși să le implementăm cu ajutorul sucevenilor. Venim cu proiecte pentru care avem deja gândit câte un plan, pentru care am identificat sursele de finanțare și pentru care am găsit soluțiile necesare pentru a deveni realitate, nu doar o promisiune. Am încredere că pe 9 iunie, sucevenii vor face alegerea potrivită pentru viitorul copiilor noștri!”, a spus Lucian Harșovschi.

El a menționat că aceste proiecte vin în continuarea celor existente.

„Împreună am reușit să construim grădinița din curtea Școlii Nr. 6, din Burdujeni-sat, Grădinița “Dumbrava Minunată” din Centru, dar și pe cea a Colegiului Național “Mihai Eminescu. Am reabilitat Colegiul Tehnic “Petru Mușat” și Colegiul de Industrie Alimentară, am construit o nouă clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național “Petru Rareș”.

Mai mult, prin proiectul EduDigital, toate unitățile de învățământ beneficiază de echipamente digitale, mobilier și materiale didactice”, a precizat Lucian Harșovschi.

