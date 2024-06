Gheorghe Șoldan, la Bilca alături de profesorul Corneliu Savu: Domnul profesor a venit cu lecțiile făcute și este pregătit să dezvolte comuna într-un ritm mult mai alert decât cel de până acum.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost la Bilca la o întâlnire electorală cu locuitorii la care a participat și candidatul PSD la funcția de primar, Corneliu Savu.

„Profesorul Corneliu Savu, candidatul nostru pentru funcția de primar al comunei Bilca, are multe proiecte interesante pentru comunitate. Căsătorit și tată a trei copii, domnul profesor cunoaște foarte bine problemele comunei și nevoile comunității, dar și soluțiile pentru a le rezolva. Pentru a-și pune în aplicare planurile, Corneliu are nevoie să fie la conducerea primăriei și să aibă majoritatea în Consiliul Local. Restul susținerii o are deja din partea noastră, a echipei celui mai puternic partid din România”, a spus Șoldan.

Candidatul PSD a subliniat din nou acest aspect și zilele trecute, când s-au văzut la Bilca, la o întâlnire electorală. „Corneliu și-a prezentat proiectele localnicilor, iar eu le-am vorbit despre necesitatea unei schimbări la nivelul conducerii județene. Actuala administrație a avut ani de zile la dispoziție să dezvolte județul, dar nu se poate lăuda cu mari realizări”, a spus Șoldan.

Potrivit acestuia, Corneliu Savu își propune o administrație transparentă și modernă, având pregătite numeroase proiecte: modernizarea infrastructurii rutiere, un centru medical modern, panouri fotovoltaice la școala gimnazială pentru a o face independentă energetic, creșterea siguranței în școli și alte locuri publice din comună, asigurarea unei mese calde elevilor și înființarea unei grădinițe cu program prelungit.

Printre obiectivele sale se numără și măsuri de sprijinire a antreprenorilor pentru a crea noi locuri de muncă, precum și înființarea unui departament pentru fonduri europene al primăriei, care să ofere consultanță gratuită localnicilor.

Mai mult, Corneliu Savu își propune să rezolve definitiv problema deșeurilor aruncate în spații neamenajate, atât cele casnice, cât și cele rezultate din construcții, și are pe listă rezolvarea problemei câinilor fără stăpân.

„Din punctul meu de vedere, domnul profesor a venit cu lecțiile făcute și este pregătit să dezvolte comuna într-un ritm mult mai alert decât cel de până acum. Sunt în echipă cu Corneliu Savu și îmi doresc să îl ajut să ducă la îndeplinire toate aceste proiecte. Pentru a realiza toate acestea, pe 9 iunie avem nevoie să fim prezenți la urne în număr cât mai mare”, a transmis cu încredere Gheorghe Șoldan reamintind că 9 iunie este Ziua Schimbării.

Comandat de PSD FILIALA Suceava, cod AEP 21240002